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Sızır Şelalesi'ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakan Sızır Şelalesi, havaların ısınması ile ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Sızır Şelalesi'ne ziyaretçi akını

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakan Sızır Şelalesi, havaların ısınması ile ziyaretçi akınına uğramaya başladı.
​Kent merkezine 135 kilometre uzaklıkta, Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan tabiat harikası Sızır Şelalesi, çevresindeki yeşil bitki örtüsü ve gür sesiyle bahar aylarında ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Farklı kollardan 20 metre yükseklikten dökülen suyun, görsel bir şölen sunduğu şelale, bugünlerde gezi ve fotoğraf tutkunlarıyla dolup taşıyor. Hem yurt içinden, hem de yurt dışından gelen ziyaretçiler, bol bol da hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Şelaleyi görmek için Hollanda'dan geldiğini söyleyen Lütfiye Somuncu (64), "Çok güzel bir yer. Birkaç kez daha gelmiştim. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Halil Somuncu (40) ise şelaleye ilk defa geldiğini ifade ederek, "Geçen hafta bizim arkadaşımız gelmişti. Onun fotoğraflarını görünce biz de gelmek istedik. Çok güzel, şahane bulduk. Geldik, bol bol fotoğraf çektirdik. Herkese tavsiye ederiz" dedi.
Sivas kent merkezinden gelen Selçuk Gültekin (35) ise, "İlk defa geldim. Çok merak ediyorduk. Yıllardır doğal bir güzellik yanı başımızda, ama daha yeni fırsat bulduk. Daha önce gelmekte de fayda varmış. Doğası, su sesi zaten insanı dinlendiriyor. Mesafe tanımaksızın gitmek lazım, görmek lazım" ifadelerini kullandı.
Şelale etrafına kurulan kafe ve restoranlarla da ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan sunuluyor.

FOTOĞRAFLI

Sızır Şelalesi'ne ziyaretçi akınıSızır Şelalesi'ne ziyaretçi akınıSızır Şelalesi'ne ziyaretçi akınıSızır Şelalesi'ne ziyaretçi akını

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