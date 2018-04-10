İSTANBUL (AA) - Sadabad Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanarak sahneye konulan "Şizofren Baba" adlı oyunun galası yapıldı.
Kağıthane Sultan Selim Kültür Merkezi'nde yapılan gala öncesinde AA muhabirine konuşan oyunun yönetmeni Özge Ayan, teknik olarak yabancılaştırma kullandıklarını, yerli bir üslupla aile komedisi olarak sahnelenen oyunun bazı yerlerinde epik unsurların da olduğunu belirtti.
Ayan, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkan oyunun yalnızlık, aşk ve ihtiras ile insanın iç dünyasını anlattığını söyledi.
Çok revaçta olmayan yerli metinlere canlılık getirmesini umdukları oyunun uzun yıllar sahnelenmesini istediklerini belirten Ayan, oyuncularının genelinin Kağıthane'de ikamet eden gençler olduğunu söyledi.
- Sahneye ilk kez çıkan amatör oyuncular da rol aldı
Oyuncu Sercan Özkaya ise oyunun Kağıthane civarında yerli üslupla oynanan tek oyun olduğunu vurguladı.
Sahneye ilk kez çıkan amatör oyuncuların da oyunda rol aldığını hatırlatan Özkaya, oyunu daha da geliştirerek ve üzerinde çalışarak 4-5 sene boyunca oynamak istediklerini söyledi.
Gösterimin ardından izleyicilere hitap eden oyunun yazarı Fatih Meral, atölyelerinin ilk yerli meyvesi olarak nitelendirdiği oyunla "hayata gri bakanların hayallerini renklendirmeyi amaçladıklarını" dile getirdi.
Sanatı sadece sanatçı olmak için değil kültür ve değerleri millileştirmek için gerekli gördüklerini ve bu sebeple yerli bir üslup kullandıklarını söyleyen Meral, "Artık kültür sanat biz gençlere emanet." diye konuştu.
Cihat Koç, Eray Beytullah Demir, Furkan Çelebi, Funda Karabayır, Gizem Gisten, Görkem Selvi, İsmail Can Mıhçı, Ömer Fatih Bay, Merve Kazmacı ve Vildan Kurt'un rolleri paylaştığı oyunun ses ve ışığını Ertuğ Güveniş ile Seda Zekiye Kaya üstlendi.
"Şizofren Baba" oyunu, günlük hayatın içinde farklı kimliklere bürünen bir babanın çevresinde gelişen olayları eğlenceli ve duygusal bir üslupla anlatıyor.
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