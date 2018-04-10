İSTANBUL (AA) - Sadabad Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanarak sahneye konulan "Şizofren Baba" adlı oyunun galası yapıldı.

Kağıthane Sultan Selim Kültür Merkezi'nde yapılan gala öncesinde AA muhabirine konuşan oyunun yönetmeni Özge Ayan, teknik olarak yabancılaştırma kullandıklarını, yerli bir üslupla aile komedisi olarak sahnelenen oyunun bazı yerlerinde epik unsurların da olduğunu belirtti.

Ayan, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkan oyunun yalnızlık, aşk ve ihtiras ile insanın iç dünyasını anlattığını söyledi.

Çok revaçta olmayan yerli metinlere canlılık getirmesini umdukları oyunun uzun yıllar sahnelenmesini istediklerini belirten Ayan, oyuncularının genelinin Kağıthane'de ikamet eden gençler olduğunu söyledi.

- Sahneye ilk kez çıkan amatör oyuncular da rol aldı

Oyuncu Sercan Özkaya ise oyunun Kağıthane civarında yerli üslupla oynanan tek oyun olduğunu vurguladı.

Sahneye ilk kez çıkan amatör oyuncuların da oyunda rol aldığını hatırlatan Özkaya, oyunu daha da geliştirerek ve üzerinde çalışarak 4-5 sene boyunca oynamak istediklerini söyledi.