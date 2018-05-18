Skandal karar: Kızını istismar eden babaya bakın ne ceza verdiler!

Diyarbakır'da 24 Temmuz 2017 günü M.Ö., annesine, ayrı yaşadıkları babası M.S.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 çocuk babası M.S.Ö. tutuklandı, M.Ö. ise sağlık raporu için doktora sevk edildi. Son cinsel istismardan 5 gün sonra alınan raporda mağdurun makatında taze kanamalı yırtık tespit edildiği, saptanan fiziksel travma bulgusunun cinsel istismar öyküsü ile uyumlu olduğu kaydedildi.

Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan M.Ö., annesiyle birlikte anneannesinin evinde kaldığını, babası ve ağabeyi Y.Ö.'nün ise Diyarbakır'da oturduklarını söyleyerek, "Okul bitmeden önce ağabeyim beni döverek, arabaya götürdü. Beni büfeye götürüp, içki içirmeye çalıştılar. Sonra babam beni ninemin evine götürdü. Evde cinsel istismarda bulundu. Diğer odaya giderek kapıyı kilitledim. Babam eğer bu olayı birisine söylersem, beni ve annemi öldüreceğini söyledi. Bir ay boyunca böyle yaptı. Babam bazen bana filmler de izletiyordu" dedi.

"ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI"



Soruşturmayı 3 Ekim 2017 günü tamamlayan savcılık, şüpheli M.S.Ö. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' ve 'tehdit' suçlarından 19 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık M.S.Ö.'nün yargılamasına Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.