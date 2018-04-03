Yunanistan'dan skandal karar! Çipras'tan kızdıracak Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesi ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan krizlerle ilgili konuştu.
Çipras, "Türkiye provokasyonlarını sıklaştırdı, ilişkileri bozuyor" ifadelerini kullandı. Çipras, dış politikadaki sorunların çözümlenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Çipras, Türkiye'yi 'çıkmaz sokak taktiklerini' bırakmaya çağırdıklarını belirtirken, tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasının bir iyi niyet göstergesi olabileceğini söyledi.
DIŞİŞLERİ DÜN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Dün, Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın "2 askeri siyasi amaç için kullanıyorlar" ifadesine sert tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz" denilmişti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askeri hakkında yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin, Yunan makamlarının, Türkiye'ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğuna dikkat çekilmişti.
DHKP-C'Lİ TERÖRİSTİ İADE ETMEDİ
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Larisa İstinaf Mahkemesi’nin, tutuklu yargılanan Gökoğlu'na ilişkin Türkiye’nin iade talebine ret kararı verdiğini duyurdu.
Ajans haberinde, savcının mütalaasında "adil yargılama için garanti bulunmadığı" gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş belirttiği kaydedildi.
Kısa bir süre önce Atina İstinaf Mahkemesi de terör örgütü DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret karar vermişti.
Kasım ayı sonunda, Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla Gökoğlu ve Özpolat ile yakalanan 7 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.
Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.
Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.
Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.
Yunan Polisi, geçen 28 Kasım'da 3 ayrı hücreevinde yaptığı baskınlarda 9 DHKP-C'li terörist yakalamıştı. Bu baskınlarda bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri ele geçirilmişti. Halen tutuklu bulunan 9 DHKP-C'li, Yunanistan'da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar.
Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 9 yorum