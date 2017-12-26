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Skandal paylaşımlarda bulunan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı yazdıklarını savundu!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 18:29 | Son Güncelleme 7 saat önce

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan ve beden eğitimi dersine çıkan kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu söyleyen Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’ya yönelik tepkiler sürüyor. Skandal paylaşımlar CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt tarafından Meclis’e taşınırken, Harmancı kendini “Tüm paylaşımlarımdan sevap bekliyorum” diyerek savundu.

Birgün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre, Beden Eğitimi dersinin zinaya zemin hazırladığını ve kız öğrencilerin giydiği eşofmanların onları çıplak yaptığını savunan Harmancı, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kendini şu ifadelerle savundu:

“Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır, isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. ‘Bu bir inanç meselesi’ derim. Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum. Karşılığı cennetse suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafına da hakimim, sıkıntısı olan açıklama ya da tekzip talebi hakkını kullanabilir... Eleştiriye açığım hakaret suç.”

"MÜSLÜMAN KIZIN YA DA KADININ ÇIPLAKLIK SINIRI NEDİR?"

Öte yandan ‘çıplaklık sınırı’nı da tartışmaya açan Harmancı, “Bir Müslümanın çıplak olması demek Allah’ın sınırları dışında giyinmiş olmaktır... Diyanete ya da N. Hatipoğlu’na sorun; Müslüman kızın ya da kadının çıplaklık sınırı nedir?” paylaşımında bulundu.

PAYLAŞIMLAR MECLİS GÜNDEMİNDE

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CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatılan Ercan Harmancı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajları TBMM gündemine taşıdı. Harmancı’nın meslekten men edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini soran CHP’li Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun yanı sıra, akıl yürütme becerilerinin gelişiminin en önemli unsurlarından olan, sorgulamayı ve eleştirel bakış açısının sağlayan felsefe gibi önemli bir dersin öğretmeni olan Ercan Harmancı’nın, böylesi sapkın ve genel ahlaka kati suretle uygun olmayan düşüncelerle eğitimcilik yapması, sadece Konya’da değil ülke kamuoyunda da büyük ve haklı tepkilere neden oldu.”

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Anahtar Kelimeler:
Konya öğretmen Selçuklu kadın imam hatip ercan harmancı

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Bu zatın bir de 4700 takipçisi var. Ben böyle adamları varlığından bile bi'haber olduğum için mutluyum.
şimdi o kızların babalarida çıksa dese bende kapalilarda tahrik oluyorum ne olacak bu işin sonu din tüccarı sapıklar
bu tarz çıkışları yapanlar sıradan olamaz. hani aşırı uçlar vardır ya bu adam onlardan. bu tarz adamlar sağ hükümetlerin politikalarını v12 motor gibi emer. bunun bir de tam zıttı vardır. sol hükümetler başa geçince bu sefer onlar sapıtır aynısını onlar yapar. özellikle şu uç noktaların sağ sol farketmeksizin temizlenmesi şart ki kutuplaşma olmasın.
Böyle açıklamayı birde öğretmen yapıyor.Yazıklar olsun ulan...Al oğlunu ,kızını böyle birine teslim et.İşin garip tarafı; bu adamı halen görevde tutan ve bu gerzeğin diplomasını iptal etmemesi dahada içler açısı bir durum.Ulan beyinsiz; senin savunduğun kafada olan şerefsizler erkek çocuklarına dahi tecavüz ettiğine dersin acaba.Yazıklar olsun ya, hangi döneme denk geldik.Hukuk,hak,adalet düzeninin son derece bozguna uğratıldığı bu şartlarda kim kimi yargılayacak ki zaten.Nerede ise görevden alınmayan savcı,hakim ,avukat haberleri nerede ise günlük oluyor.ADALET TATİLE ÇIKMIŞA BENZİYOR.
MEB. mıza soruyorum. bu tip öğretmenlerle mi çağ atlayacağız. islam ülkeleri sürünmeyi ah ediyor bence.
YILLARDIR.. SEVGİSİZ, SAYGISIZ. TOPLUM.. MEYDANA GELDİ.. ÖĞRENCİLER.. MESLEK OKULLARINDA VEYA LİSELERİNDE.. EĞİTİM GÖRSE. İDİ.. BU AÇIKLAMALAR YAPILMAZ.. HERKES İŞİNE GÜNE BAKARDI.. ÜLKEMİZ.. ÇOK DAHA İLERİYE GİDERDİ.. İNŞALLAH BUNDAN SONRA.. MESLEK OKULLARI, İLK OKULDAN BAŞLARDA.. BUNLARI DUYMAZ VE OKUMAYIZ..
Kara çarşafa burkaya doğru zemin hazırlayan bu sapıkları besleyin bakalım ne olacak
sayın hocamıza tek bir soru sormalı net ve öz evde kendi kızı kızı kız kardeşi hatta anneside eşofman giyincede tahrik oluyormuymuş net kısa öz cevab versin okuldaki kızlar bizim evlatlarımızdır öz kızlarımızdan farkları yoktur anlaşılan bu sayın saygıdeğer hocamız kendi kızı bacısınada yürüyor çünkü bir öğretmen için öğrencisinin öz kızından farkı yoktur
adamın söylediği nerde terslik var onu anlamadım ee bakış açısı işte sanki erkekler hiç bayan görünce tahrik olmuyolar ayol sizim için kapalı açık farkedermi be atatürk büstlerindede haklı evet kim temizliyor hiç sözde oooffff feci kemalistiz değil mi ben ce haklı hoca
Yani siz MEB'in bunları cezalandıracağını mı sanıyorsunuz ? Hepsi aynı zihniyette,hükümet dahil...
REİSİN İŞİ ZOR. MEB ORTALIKDA YOK.
Evet bence adam haklı. çünkü ÖKÜZ. Ona cevabım şu; bence türban yetmez. Ben türbanlı kadını gördümmü, giyiminden, ve gözlerinden tahrik oluyorum. Dolayısıyla benim tahrik olmamam için türban yetmez. Kadın pece takmalı, yok o da olmaz. kadın gördümmü tahrik oluyorum. O zaman eve kapanmalı hatta apartman boşluklarında Mendivenlerde bile görmemeliyim. Beğenmediniz mi Arap pislikleri. bende böyleyim. Ya arkadaşlar bunlar sınırsız yobaz. bunları haber bile yapmayın
Yüzünden de NUR Akiyor, ağzından aktığı gibi
öğretmen mi? ışid militanı mı? belli değil.
Mesele kızların ne giyip giymediği değil. Sorun senin gibi andavallarin baktığı gözde. Bir de cennetten bahsediyorsun. Senin gibiler yüzünden insan dinden soğuyor.
adamın tipinde meymenet yok .zikri neyse fikride o öğretmene benzeyen bir hali yok sokak ta yaşayan bir şahıs saç sakal peşmurde. öğrenciye ne verebilir.halen bu adamı savunanlar var Allah akıl fikir versin
Sen müslümansan yazıklar olsun. Sen insan olsan başkasının namusuna bakacağına ahiretin için çalışırsın. Her şeyin hesabını Allah (C.C) soracak, sen kimsin?
Ağzı lağım çukuru gibi.. Her defasında haber yapıp şımartmayin şapşalı....
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