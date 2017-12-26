Skandal paylaşımlarda bulunan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı yazdıklarını savundu!

Birgün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre, Beden Eğitimi dersinin zinaya zemin hazırladığını ve kız öğrencilerin giydiği eşofmanların onları çıplak yaptığını savunan Harmancı, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kendini şu ifadelerle savundu:
“Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır, isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. ‘Bu bir inanç meselesi’ derim. Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum. Karşılığı cennetse suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafına da hakimim, sıkıntısı olan açıklama ya da tekzip talebi hakkını kullanabilir... Eleştiriye açığım hakaret suç.”
"MÜSLÜMAN KIZIN YA DA KADININ ÇIPLAKLIK SINIRI NEDİR?"
Öte yandan ‘çıplaklık sınırı’nı da tartışmaya açan Harmancı, “Bir Müslümanın çıplak olması demek Allah’ın sınırları dışında giyinmiş olmaktır... Diyanete ya da N. Hatipoğlu’na sorun; Müslüman kızın ya da kadının çıplaklık sınırı nedir?” paylaşımında bulundu.
PAYLAŞIMLAR MECLİS GÜNDEMİNDE
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatılan Ercan Harmancı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajları TBMM gündemine taşıdı. Harmancı’nın meslekten men edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini soran CHP’li Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
“Bunun yanı sıra, akıl yürütme becerilerinin gelişiminin en önemli unsurlarından olan, sorgulamayı ve eleştirel bakış açısının sağlayan felsefe gibi önemli bir dersin öğretmeni olan Ercan Harmancı’nın, böylesi sapkın ve genel ahlaka kati suretle uygun olmayan düşüncelerle eğitimcilik yapması, sadece Konya’da değil ülke kamuoyunda da büyük ve haklı tepkilere neden oldu.”
Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!
Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!
Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor
Suriye'de flaş gelişme! Muhalifler uçak düşürdü
Meral Akşener: Korkmuyorum kardeşim!
Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!
Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!
Fahrettin Paşa'ya hakaretin ardından Suudi kanalında Osmanlı'ya ağır söz!
İlginç yorumlar yağıyor: UFO olduğuna eminim!
Doğa, tahribatı böyle onardı
Okuyucu Yorumları 18 yorum