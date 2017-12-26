Skandal paylaşımlarda bulunan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı yazdıklarını savundu!

Birgün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre, Beden Eğitimi dersinin zinaya zemin hazırladığını ve kız öğrencilerin giydiği eşofmanların onları çıplak yaptığını savunan Harmancı, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kendini şu ifadelerle savundu:

“Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır, isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. ‘Bu bir inanç meselesi’ derim. Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum. Karşılığı cennetse suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafına da hakimim, sıkıntısı olan açıklama ya da tekzip talebi hakkını kullanabilir... Eleştiriye açığım hakaret suç.”

"MÜSLÜMAN KIZIN YA DA KADININ ÇIPLAKLIK SINIRI NEDİR?"

Öte yandan ‘çıplaklık sınırı’nı da tartışmaya açan Harmancı, “Bir Müslümanın çıplak olması demek Allah’ın sınırları dışında giyinmiş olmaktır... Diyanete ya da N. Hatipoğlu’na sorun; Müslüman kızın ya da kadının çıplaklık sınırı nedir?” paylaşımında bulundu.

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