Skandal üstüne skandal! Ödüllü fotoğrafı 'Afrin' diye paylaştılar!

Twitter'da "Afrin'de rehin alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın AA tarafından çekildiği ve 3 Mart 2014'te DEAŞ'ın Irak'ta idam ettiği 20 askere ait olduğu belirlendi.

Yine Twitter'da "Terörist Türkiye, Afrin'i kurtarın" etiketiyle paylaşılan yaralı çocukların yer aldığı iki AA fotoğrafından birinin 11 Ekim 2016'da, diğerinin ise 11 Temmuz 2016'da Rus hava saldırısında Halep'te yaralanan çocuklara ait olduğu tespit edildi.

Terör örgütüne yakın hesaplar, yalnızca AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla kara propaganda yapmakla kalmadı, AA İstanbul Photo Awards fotoğraf yarışmasında birinci olan fotoğrafı da yine Afrin'de çekilmiş gibi paylaştı.

AA İstanbul Photo Awards 2016'da Abd Doumany'nin "Suriyeli çocukların yardım çığlığı" ismiyle birinci olan Suriye'de çektiği yaralı çocuk fotoğrafı, örgüte yakın hesaplar tarafından "Afrin düşmeyecek ve kazanacak" yorumuyla paylaşıldı.

AA'nın, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmiş ve rastgele buldukları internet sitelerinden görseller kullanmaya başlamıştı.

Bu kapsamda terör örgütü destekçileri, bir tır şirketinin tanıtım kataloğunda yer alan fotoğrafı paylaşmaktan çekinmemişti.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.

AA