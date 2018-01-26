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Skandal üstüne skandal! Ödüllü fotoğrafı 'Afrin' diye paylaştılar!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 12:40 | Son Güncelleme 4 saat önce

Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için AA'nın görsellerini kullanırken, AA İstanbul Photo Awards fotoğraf yarışmasında 2016'da birinci olan fotoğrafın da Afrin'de çekilmiş gibi servis edildiği ortaya çıktı.

Skandal üstüne skandal! Ödüllü fotoğrafı 'Afrin' diye paylaştılar!

Twitter'da "Afrin'de rehin alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın AA tarafından çekildiği ve 3 Mart 2014'te DEAŞ'ın Irak'ta idam ettiği 20 askere ait olduğu belirlendi.

Yine Twitter'da "Terörist Türkiye, Afrin'i kurtarın" etiketiyle paylaşılan yaralı çocukların yer aldığı iki AA fotoğrafından birinin 11 Ekim 2016'da, diğerinin ise 11 Temmuz 2016'da Rus hava saldırısında Halep'te yaralanan çocuklara ait olduğu tespit edildi.

Terör örgütüne yakın hesaplar, yalnızca AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla kara propaganda yapmakla kalmadı, AA İstanbul Photo Awards fotoğraf yarışmasında birinci olan fotoğrafı da yine Afrin'de çekilmiş gibi paylaştı.

AA İstanbul Photo Awards 2016'da Abd Doumany'nin "Suriyeli çocukların yardım çığlığı" ismiyle birinci olan Suriye'de çektiği yaralı çocuk fotoğrafı, örgüte yakın hesaplar tarafından "Afrin düşmeyecek ve kazanacak" yorumuyla paylaşıldı.

AA'nın, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmiş ve rastgele buldukları internet sitelerinden görseller kullanmaya başlamıştı.

Bu kapsamda terör örgütü destekçileri, bir tır şirketinin tanıtım kataloğunda yer alan fotoğrafı paylaşmaktan çekinmemişti.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.

AA

Sosyal medya devlerine Afrin ayarı!
PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek
Sosyal medyaya Afrin soruşturması
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Anahtar Kelimeler:
TSK Anadolu Ajansı PKK PYD Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
üzülererk söylüyorum dogru bunu yapan malesef malesef tsk üzüldüm vicdanım rahat degil akp ye verdigim oy haram olsun kabriniz bu cuma günü cehennem çukuru olur inşaallah
@galata632 Yalancı hain. Sende vicdan ne gezer. Haberde yalanlarınız ortaya çıkarılmış. Sen hala aynı yalanla vicdan edebiyatı yapıyorsun.
@galata632 bıdı bıdı bıdı bıdı...
TSK'yı izlemeye devam edin. "nush ile uslanmayanı etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir." NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
Ciddi anlamda kafan hiç çalışmıyor bende bunu üzülerek söylüyorum .
@galata632 bence sen akplisin bilerek yazdın bu yorumuda
@galata632 yalancı reziller
@galata632 cahilsin
Malmısın nereye hizmet ediyorsun adamlar gerçek resimlerini koymuş oraya neyin kafasını yaşıyorsun hu şekilde olsaydı bu operasyon Türkiye için en çok 5 gün sürer..
@galata632 senin kime oy verdiğin belli.kumda oyna gözüne çöp batmasın.
@galata632 askerimizi polisimiz öldürme veya korkutma niyetiye ülkemize giren girmeye niyet eden herkesi öldüreceğiz, varsa kürtlere bir haksızlık bunu mecliste çözmeliyiz ben aeviyim bize de haksızlıkar yapılıyor şimdi biz de mi silahlı örgüt kuralım? Hak aramnın daha mantıklı yolları var
çok şükür biz izliyoruz kimin kimi kovaladığını .kaçmaktan ve ölmekten başka bir şey gelmiyor kürtlerin elinden.tıpkı bir porno film izler gibi izliyoruz
cuma günü cuma günü bunu yapmayın bari allahtan korkun..."Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Hem de sizi şubeler ve kabilelere ayırdık ki, birbirinizi tanıyasınız. Şüphesiz ki, Allah katında en şerefliniz, takvaca en ileride olanınızdır"(Hucurât sûresi, 13)
Böyle resimlerle hiç bir yere varamasınız,kendi yaptıklarınızı TSK ya yıkmak için boşuna uğraşmayın.Buna hiç kimse inanmaz sizin oyunlarınızı tuzaklarınızı artık çocuklar bile biliyor.
IRKÇILIK hırsızlık yalan iftira kazananıda yok kazanıda yok nefret hep büyür hep oluşur
Malesef oluyor bu provokasyon yalan montaj fotoğraflar. Hatırlayın 15 temmuz darbesinde fetöcü troller askerin başını kestiler yok tankın altında ezdiler diye yalan fotoğrafları, yine gezi olaylarında tankın altında gezici çapulcu birini ezdikleri haberlerini yaymışlardı yalan dolan.
harekattan önce gelin misafir perverliğimizi gösterelim diyordunuz şimdi ağlamaya başladınız ağlayacaksanız oynamayalım
rezilliklerinizin sonu yok değilmi işte siz busunuz yalan üçkağıt iftira bu vatanda yedikleriniz HARAMM OLSUN
Irkçılık diyenler bu yanlızca pirincin taşını ayıklama operasyonu bizim ırklarla derdimiz yok
gör dünya devletlerini.Bizi sevmez bu itler.her kalleşliği yaparlar.Çünkü bizden korkuyorlar.klbunlar.çıkıtan karşımıza adam gibi savaşalım.akmı karamı görelim.çok gördük.sizin askerlerinizin nasıl kaçtığını.silahlarını bırakıp ta kaçtıklarını.ey yunanistan geriye bi dön bak.askerlerin nasıl kaçtığını gör.adam gibi adam olun.delikanllı olun.önden başka arkadan başka konuşma.
Artık gerçeklerde yalan oldu.İnanamıyoruz.inancımızı zayıflattılar.
ulan embesiller siz ateri oyunundaki similasyonlari kullanarak butun halki operasyon diye aldatiyorsunuz.o paylastiginiz fotolarin hicbiri resmi sitelerde yayinlanmamis fotolar akpnin trollerinin piyasaya surdugu bazilari da bunu dusunmeden okumadan paylasiyor, ardindan akp comarlarida kurduklari tuzagi devam ettiriyorlar.aynisini gezi parki eylemlerin de de yapmislardi.asil size ne demeli ateri oyununu bile operasyon yaptik diye gosterdiniz.aklinizla oynaniyor farkinda degilsiniz
Türkiye nin böyle bişey yapmayacağını bütün dünya biliyor.ülkesinde 4 milyon mülteciye kucak açmış bir ülkeye böyle iftiralarla gelmeyin.hangi ülke bu kadar mülteci insan almış,Yunanlılar Botları delip denizlerde ölüme terk ettiler.Türk askeri kurtardı.Türkiye Türk Askeri barış için vardır,insanlar evlerine topraklarına dönsün yaşasın diye,teröristlerden arındırmak için girdiği opresyonlarda ilk önce sağlık mutfak yicek içecek barınacak her türlü imkanı hazırlıyor,oradaki halka böyle bir düzeni yardımı aynı anda hiç bir ülke yapamaz.Türkiye böyle bir devlet,tarihte sde böyleydi şimdi de böyle
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