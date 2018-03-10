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Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 08:03 | Son Güncelleme

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valilik binasını abluka altına almaya çalıştıkları iddia edilen, aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkemede, sanıklardan Murat Çağdaş'ın WhatsApp görüşmeleri ortaya çıktı. Çağdaş'ın 'Ablam' diye kayıtlı kişiye "İyi abla bir sorun yok" ifadesine karşılık "Alamadılar mı Erdoğan'ı" şeklinde cevap verildiği tespit edildi.

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları ile Başbakanlık adına avukat Engin Birgül de hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tamamladı.

"ALAMADILAR MI ERDOĞAN'I?" MESAJI

15 Temmuz gecesi sanıkların yaptıkları telefon görüşmelerine yer verilen mütalaada, WhatsApp uygulaması üzerinden telefonunda "Ablam" şeklinde kayıtlı kişiyle yazışan sanık Murat Çağdaş'ın, "İyi abla bi sorun yok" ifadesine cevaben karşıdaki kişinin, "Alamadılar mı Erdoğan'ı?" diye sorduğu, sanığın "Yok abla" yanıtının ardından karşıdakinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerde bulunarak, "Huzursuz oldu, o yeter ona." yazdığının tespit edildiği belirtildi.

"SİİRT YANACAK BU GECE"

Mütalaada, sanık Mehmet Kula'nın darbe girişimi sırasında yine WhatsApp üzerinden mesajlaştığı "Meleğim" diye kayıtlı kişiye "Evet aşkım haberleri izledin mi?" diye sorduğu, "İzledim, Ankara'da darbe olmuş" cevabını alması üzerine, "O bizi de etkiliyor. Siirt yanacak bu gece" cevabını verdiği ifade edildi.

Kula'nın karşıdaki kişinin "Bırak bu mesleği" diye yazması üzerine, "Bir kez girdim bırakamam. Hayırlısı neyse o olsun. Valiyi almaya geldik. Bilmiyorum ben de Valiyi çağırmışlar gelmemiş. Biz almaya geldik. Yok daha çıkmadık. 3 gün buradayız belli olmaz." cevabını verdiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, 280 sanık hakkında açıkladığı mütalaasında, 257 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, 23 sanık hakkında ise üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kanaatine ulaşıldığından bu kişilerin beraatlarını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Cumhuriyet savcısının mütalaasının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutukluluğa ilişkin sanıklara söz hakkı verdi.

Daha sonra verilen aranın ardından mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ek ifade veren sanık Baki Sindal'ın tahliyesine hükmetti.

Bir sonraki duruşma 2 Nisan'da görülecek.

Önceki duruşmalarda tutuklu 52 sanık hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, "mahrem sorumluları" Siirt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaparken ihraç edilen tutuklu sanık Doç. Dr. Mehmet Akbulak ve eski öğretmen Oğuzhan Tezcan ile eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı yarbay Coşkun Kargın, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu ve eski Lojistik Şube Müdürü yüzbaşı Erdem Barışık'ın da aralarında bulunduğu 51 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, bir sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

AA

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Whatsapp Recep Tayyip Erdoğan murat çağdaş Siirt FETÖ

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Istanbul eski valisi ve emniyet müdürü fetoyu görmezden gelmekten ceza verilmiş öyleyse FETOYA her istediğini verdiğini ITİRAF edenler terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanmalı
YAHU YETER BU İŞİ BU KADAR SULANDIRMAYIN LÜTFEN,YARGILAYIN BİTSİN BU İŞ ONLAR YEMİ ATIYOR OLTAYA GELİYORSUNUZ BU DAVA SULANDIKÇA ONLARIN İŞİNE GELİYOR
siyasi ayagına niye dokunulmuyor. melih gökçeke bulent arınça ve nice siyasilere. üç yıldır siyasilere dokunamıyorsaunuz. dokundugunuz aglattıgınız garip guraba. çaycı çorbacı
artım temcit pilavı yemek istiyorum
Hani bylock kullanıyordu bunlar whatsapp nerden çıktı? Örgüt darbe gibi gizli yazışmalar için kullanmadıysa bu gizli programı ne için kullandı?
He he ne zaman erdoğanın popüleritesi azalsa böyle şeylerle geliyorsunuz enişteye sorun o bilir
demekki şimdi sıra whatsapp kullananlara geldi kim kullaniyorsa teröristmi oluyor yani kafamda deli sorular
Eniştem bilir ona sorun
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