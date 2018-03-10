Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

15 Temmuz gecesi sanıkların yaptıkları telefon görüşmelerine yer verilen mütalaada, WhatsApp uygulaması üzerinden telefonunda "Ablam" şeklinde kayıtlı kişiyle yazışan sanık Murat Çağdaş'ın, "İyi abla bi sorun yok" ifadesine cevaben karşıdaki kişinin, "Alamadılar mı Erdoğan'ı?" diye sorduğu, sanığın "Yok abla" yanıtının ardından karşıdakinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerde bulunarak, "Huzursuz oldu, o yeter ona." yazdığının tespit edildiği belirtildi.

Duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları ile Başbakanlık adına avukat Engin Birgül de hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tamamladı.

"SİİRT YANACAK BU GECE"



Mütalaada, sanık Mehmet Kula'nın darbe girişimi sırasında yine WhatsApp üzerinden mesajlaştığı "Meleğim" diye kayıtlı kişiye "Evet aşkım haberleri izledin mi?" diye sorduğu, "İzledim, Ankara'da darbe olmuş" cevabını alması üzerine, "O bizi de etkiliyor. Siirt yanacak bu gece" cevabını verdiği ifade edildi.

Kula'nın karşıdaki kişinin "Bırak bu mesleği" diye yazması üzerine, "Bir kez girdim bırakamam. Hayırlısı neyse o olsun. Valiyi almaya geldik. Bilmiyorum ben de Valiyi çağırmışlar gelmemiş. Biz almaya geldik. Yok daha çıkmadık. 3 gün buradayız belli olmaz." cevabını verdiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, 280 sanık hakkında açıkladığı mütalaasında, 257 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, 23 sanık hakkında ise üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kanaatine ulaşıldığından bu kişilerin beraatlarını talep etti.