HABER

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 21:19 | Son Güncelleme

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, geçen hafta bir kadın turisti araçtan atan taksicinin daha önce de pek çok müşteriyi taciz ettiğini itiraf etti. Bu konuda bakanlığa bilgi plakanın iptal edilmesini istediklerini söyleyen Aksu, ne araç ne de tacizci şoför hakkında bakanlığın hiçbir şey yapmadığını açıkladı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, Seyrantepe'deki oda merkezinin girişinde bağladıkları taksinin önünde konuya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Geçen hafta Türkiye'ye gelen yabancı turistin bagajını atarak hakaret eden 34 TDF 74 plakalı taksinin sürücüsünün aracını bağladıklarını, ruhsatı ve anahtarının burada olduğunu anlatan Aksu, UBER gibi korsan taşımacılıkla mücadele ettiklerini vurguladı.

"BUNDAN SONRA EN İYİ HİZMETİ VERECEĞİZ"

Taksi esnafının kendisini de düzeltmesini gerektiğini anlatan Aksu, "Bundan sonra İstanbul halkına en iyi hizmeti vereceğiz. Şoförümüz veya taksi sahibi beyefendiler yanlış yaparlarsa araçlarını trafikten men ettireceğiz ve kesinlikle o şoför bir daha taksicilik yapamayacak." diye konuştu.

"YANLIŞ YAPAN TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLECEK"

Söz konusu aracı trafikten men ettirdiklerini kaydeden Aksu, bundan sonra bu yanlışı yapan şoförün kesinlikle ticari takside çalışamayacağını, şoförlük yapamayacağını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Ulaşım Denetleme Sistemi (TUDES) denilen elektronik ortamda bir sistem oluşturduklarını hatırlatan Aksu, "İstanbul halkımız sıkıntılarını, şikayetlerini bu sisteme ulaştıracak. Bu sistemde değerlendirme yapılacak, ceza puanı verilecek, 100 ceza puanı verilen şoför arkadaşımız da kesinlikle toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde şoförlük yapamayacak ve bu yanlışı yapan ticari taksi sahibinin aracı da trafikten men edilecek. Geçtiğimiz hafta basına düşen 34 TDF 74 plakalı ticari taksi şoförü, bir turist hanımefendiye yanlış yaptı. Biz bunları kabullenmiyoruz. Böyle yanlış yapan taksicileri de meslekten ihraç etmek zorundayız ve ediyoruz." ifadesini kulandı.

O TAKSİCİ SERİ TACİZCİ ÇIKTI

Aksu, 34 TDF 74 plakalı ticari taksi sahibinin taciz olaylarıyla da gündeme geldiğini dile getirdi.

Geçmiş dönemde bu plakanın iptali için İçişleri Bakanlığına yazı yazdıklarını belirten Aksu, şöyle devam etti:

BAKANLIK HİÇBİR ŞEY YAPMAMIŞ

"Suçlarını ekte ilave ettik ve bu ticari plakanın kesinlikle plakasının iptalini istedik fakat bakanlıktan gelen yazı neticesinde plaka iptalinin olmadığını gördük. İstanbul halkına yanlış yapan bir ticari taksi sahibi veya şoför, yanlışı yaptığı halde mesleğe devam ediyorsa bu sıkıntı. Bizim meslekten kesinlikle bunları ihraç etmemiz lazım. İhraç edebilmemiz için de Bakanlığımızın bize yetki vermesi lazım. Biz Taksiciler Esnaf Odası olarak söz veriyoruz. Bakanlığımız denetim yetkisini bize verirse biz bir ay içinde yanlış yapan bütün taksicileri meslekten men ederiz, ihraç ederiz. Hiç kimse bu yanlışı yapamaya da cesaret edemez."

HEM ŞOFÖRLER HEM ARAÇ SAHİPLERİ HATALI

Aksu, geçen hafta Nişantaşı'nda bu yanlış hareketi yapanın şoför olduğunu belirterek, araç sahibi değil ama araç sahibinin de yıllarca bu yanlışta devam ettiğini anlattı.

Aksu, "Taksiciler Esnaf Odası olarak istiyoruz ki bu tarz yanlış yapanların araçları en az bir ay trafikten men edilsin ve yanlış yapan şoför de ömür boyu ticari takside çalışmasın." dedi.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısıCHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Yurdun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisine girecekYurdun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisine girecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksi taksici taciz plaka bakanlık iptal istanbul İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

İlginizi Çekebilir

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 5 yorum
yanlış yapan taksiler trafikten men edilecekse, taksi kalmaz piyasada
taksicilerin çogu cello bello zaten
ister taksici olsa ister başkan adayıda olsa tacizci tavizcidir. toplumdan soyutlanmalıdır.
haberdeki seviyesizliğe bakarmısın işlem yapılmamış neresi , korumuş neresi nasıl bir basın ahlakı bu
Yeni Türkiye alışın
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.