Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, Seyrantepe'deki oda merkezinin girişinde bağladıkları taksinin önünde konuya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Geçen hafta Türkiye'ye gelen yabancı turistin bagajını atarak hakaret eden 34 TDF 74 plakalı taksinin sürücüsünün aracını bağladıklarını, ruhsatı ve anahtarının burada olduğunu anlatan Aksu, UBER gibi korsan taşımacılıkla mücadele ettiklerini vurguladı.

"BUNDAN SONRA EN İYİ HİZMETİ VERECEĞİZ"

Taksi esnafının kendisini de düzeltmesini gerektiğini anlatan Aksu, "Bundan sonra İstanbul halkına en iyi hizmeti vereceğiz. Şoförümüz veya taksi sahibi beyefendiler yanlış yaparlarsa araçlarını trafikten men ettireceğiz ve kesinlikle o şoför bir daha taksicilik yapamayacak." diye konuştu.

"YANLIŞ YAPAN TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLECEK"

Söz konusu aracı trafikten men ettirdiklerini kaydeden Aksu, bundan sonra bu yanlışı yapan şoförün kesinlikle ticari takside çalışamayacağını, şoförlük yapamayacağını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Ulaşım Denetleme Sistemi (TUDES) denilen elektronik ortamda bir sistem oluşturduklarını hatırlatan Aksu, "İstanbul halkımız sıkıntılarını, şikayetlerini bu sisteme ulaştıracak. Bu sistemde değerlendirme yapılacak, ceza puanı verilecek, 100 ceza puanı verilen şoför arkadaşımız da kesinlikle toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde şoförlük yapamayacak ve bu yanlışı yapan ticari taksi sahibinin aracı da trafikten men edilecek. Geçtiğimiz hafta basına düşen 34 TDF 74 plakalı ticari taksi şoförü, bir turist hanımefendiye yanlış yaptı. Biz bunları kabullenmiyoruz. Böyle yanlış yapan taksicileri de meslekten ihraç etmek zorundayız ve ediyoruz." ifadesini kulandı.