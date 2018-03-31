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SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 16:20 | Son Güncelleme

İstanbul Bayrampaşa'da bir ayakkabı imalathanesine giderek sözde denetim yaptıktan sonra 'eksikleriniz var' diyerek önce rüşvet alan daha sonra danışmanlık adı altında her ay maaş isteyen SGK denetmeni E.C.Y.(33) ikinci kez parayı almaya geldiği iş yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Bayrampaşa'da bir ayakkabı imalathanesine giden E.C.Y.'nin imalathane sahiplerine eksiklerinin olduğunu ve ceza kesmek zorunda olduğunu belirtti. 2 bin Euro karşılığında ceza kesmeyeceğini ve bu parayı her ay vermeleri karşılığında iş yerinde danışmanlık hizmeti verebileceğini belirtti. E.C.Y., danışmanlık hizmeti karşılığında bir daha hiç ceza kesilmeyeceğini vaad ettiği öğrenildi. 2 bin Euro'yu alan E.C.Y., daha sonra danışmanlık ücreti altında ikinci kez para almaya geldi.

PARAYI ALMAYA GELDİĞİNDE GÖZALTINA ALINDI

İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşyeri sahiplerine teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek için randevu vermeleri istendi. Sözde ilk danışmanlık maaşını almaya gelen E.C.Y. işyerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğine getirilerek hakkında "Rüşvet" suçundan işlem yapılan E.C.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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SGK rüşvet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
En düşük müfettiş maaşı 7.500 tl. Civarında ama böyle doyumsuz soysuzlar elini harama uzatmayan pırlanta gibi denetmenleri de zan altında bırakıyor bu tip haberleri okuyan vatandaş tüm denetmen ve müfettişleri rüşvetçi hırsız zannediyor
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