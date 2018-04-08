HABER

Skripal’in yeğeninden İngiltere Başbakanı May’e mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

İngiltere’de zehirlenen eski ajan Sergey Skripal’in yeğeni Viktoriya Skripal, İngiltere’ye vize alamamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May’e mektup yazarak yardım istedi.İngiltere vizesi alamayan Sergey Skripal’ın yeğeni Viktoriya Skripal, çareyi İngiltere Başbakanı Theresa May’e mektup yazmakta buldu.

İngiltere’de zehirlenen eski ajan Sergey Skripal’in yeğeni Viktoriya Skripal, İngiltere’ye vize alamamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May’e mektup yazarak yardım istedi.
İngiltere vizesi alamayan Sergey Skripal’ın yeğeni Viktoriya Skripal, çareyi İngiltere Başbakanı Theresa May’e mektup yazmakta buldu. İngiltere’ye gitmek için vize alamayan Viktoriya Skripal, Başbakan May’den kendisine vize verilmesi için yardım istedi. Mektubu medya yolu ile May’a ulaştırmaya çalışacağını kaydeden yeğen Skripal, başarısız olması halinde ise diplomasi yolu ile yeniden harekete geçeceğini dile getirdi. Viktoriya Skripal, "Mektup yazdım. Şimdilik bunu medya yolu ile İngiltere Başbakanına ulaştırmaya çalışacağım. Daha sonra bu mektubun Dışişleri Bakanlığımız aracılığı ile May’a ulaşmasını rica edeceğim" dedi.

Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeniValilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni
İşte Tosun'un son imajı!İşte Tosun'un son imajı!
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.