Skripal’in yeğeninden İngiltere Başbakanı May’e mektup

İngiltere’de zehirlenen eski ajan Sergey Skripal’in yeğeni Viktoriya Skripal, İngiltere’ye vize alamamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May’e mektup yazarak yardım istedi.
İngiltere vizesi alamayan Sergey Skripal’ın yeğeni Viktoriya Skripal, çareyi İngiltere Başbakanı Theresa May’e mektup yazmakta buldu. İngiltere’ye gitmek için vize alamayan Viktoriya Skripal, Başbakan May’den kendisine vize verilmesi için yardım istedi. Mektubu medya yolu ile May’a ulaştırmaya çalışacağını kaydeden yeğen Skripal, başarısız olması halinde ise diplomasi yolu ile yeniden harekete geçeceğini dile getirdi. Viktoriya Skripal, "Mektup yazdım. Şimdilik bunu medya yolu ile İngiltere Başbakanına ulaştırmaya çalışacağım. Daha sonra bu mektubun Dışişleri Bakanlığımız aracılığı ile May’a ulaşmasını rica edeceğim" dedi.
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum