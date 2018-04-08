Skripal’in yeğeninden İngiltere Başbakanı May’e mektup

İngiltere’de zehirlenen eski ajan Sergey Skripal’in yeğeni Viktoriya Skripal, İngiltere’ye vize alamamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May’e mektup yazarak yardım istedi.

İngiltere vizesi alamayan Sergey Skripal’ın yeğeni Viktoriya Skripal, çareyi İngiltere Başbakanı Theresa May’e mektup yazmakta buldu. İngiltere’ye gitmek için vize alamayan Viktoriya Skripal, Başbakan May’den kendisine vize verilmesi için yardım istedi. Mektubu medya yolu ile May’a ulaştırmaya çalışacağını kaydeden yeğen Skripal, başarısız olması halinde ise diplomasi yolu ile yeniden harekete geçeceğini dile getirdi. Viktoriya Skripal, "Mektup yazdım. Şimdilik bunu medya yolu ile İngiltere Başbakanına ulaştırmaya çalışacağım. Daha sonra bu mektubun Dışişleri Bakanlığımız aracılığı ile May’a ulaşmasını rica edeceğim" dedi.