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Slovakya Cumhurbaşkanı Kiska'dan erken seçim çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 02:55 | Son Güncelleme

Slovakya'da yolsuzlukları araştıran gazeteci ve kız arkadaşının cinayete kurban gitmesi üzerine Kiska'nın erken seçime gidilmesi çağrısı, Başbakanı Fico tarafından reddedildi.

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesi nedeniyle hükümette ciddi değişiklik yapılması ya da erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Başbakanı Robert Fico ise Kiska'nın çağrısını reddetti.

Andrej Kiska, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesi dolayısıyla ülkede hakim olan gergin havanın çözümü için hükümette ciddi anlamda değişiklik yapılması ya da erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Kiska, pazar günü Başbakan Fico ile görüştüğünü ve durumun çözümü için düşüncelerinin farklı olduğunu gördüğünü kaydederek, ''Bir çok demokratik ülkede seçime gidilmesi en tabii çözüm olurdu.'' dedi.

Başbakan Fico ise karşı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Kiska'nın çözüm için önerdiği kabinede ciddi değişiklik yapılması ya da erken seçime gidilmesi çağrısını reddettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanının açıklamasının "farklı hedefler peşinde koşan kişiler tarafından yazıldığı"nı da iddia eden Fico, ''Cumhurbaşkanı, demokratik seçimlerin sonuçlarını inkar etti. Kabinede değişiklik yapılması ve güven oyu alma çağrısı yapmakla, darbe çağrısı yapan muhalefet partilerine katılıyor.'' diye konuştu.

Robert Fico, halihazırda hükümetin 150 sandalyeli Slovakya Meclisinde salt çoğunluğa hakim olduğunu, erken seçim kararının ise söz konusu tasarının Parlamentoda 90 oy aldığı takdirde düzenleneceğini ifade etti.

Slovakya Kültür Bakanı Marek Madaric, 28 Şubat'ta, gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesi nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Kuciak ve kız arkadaşı, 26 Ocak'ta uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Kuciak ve kız arkadaşının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğüne inanılırken, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak bilgi paylaşanlara 1 milyon avro ödül verileceği duyurulmuştu.

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Cumhurbaşkanı Andrej Kiska Slovakya Slovakya Başbakanı Robert Fico

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