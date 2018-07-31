Slovakya Cumhurbaşkanı Kiska'dan Gece Kurtları'nın üssüne tepki

Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığı ile tanınan "Gece Kurtları" adlı Rus motosiklet grubunun Slovakya'da yakın zamanda kurulan üssünün bir güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.

Gece Kurtları'nın "zararsız motosiklet severler kulübü" olmadığını ifade eden Kiska, bu grubun başkent Bratislava'ya 70 kilometre uzaklıktaki Dolna Krupa köyünde üslerinin olduğunu belirtti.

"Bu üs bir güvenlik riski oluşturuyor." ifadelerini kullanan Kiska, Slovakya hükümetinin bu üssün kaldırılması için adımlar atması gerektiğine işaret etti.

Slovakya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Peter Susko, Gece Kurtları'nın faaliyetlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Grup üyelerinin tarihi yeniden yazma gibi düşünceleri olduğunu ifade eden Susko, üyelerin bu düşünceyi yayma çabalarının zararlı olabileceğini belirtti.

Susko, kulüp iddiasındaki Gece Kurtları'nın bir hükümet örgütü olmadığını, bu yüzden duruma Rusya büyükelçiliği yoluyla müdahale edilemediğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı 2014'te Kırım’ın ilhakından sonra Kırım güçlerine destek sağlayan "Gece Kurtları" isimli Rus motosiklet grubu üyelerinin de aralarında bulunduğu Rusya ve Ukrayna'dan bazı bireylere ve şirketlere yaptırım kararı almıştı.

