Slovakya'da arabada bırakılan çocuk yaşamını yitirdi

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya'da annesi tarafından arabada bırakılan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Slovakya basınında yer alan haberlere göre, Trstena kentinde muayene için hastaneye gelen 30 yaşında kadın, 2,5 yaşındaki kızını arabada bıraktı ve geri geldiğinde ise küçük kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Annenin, hastane önündeki görevlilerin yardımıyla kızını hemen hastaneye ulaştırdığı belirtilen haberde, yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun kurtarılamadığı açıklandı.

Yapılan kontrollerde çocuğun vücut sıcaklığının 46 derece olduğu bildirildi.

Slovakya'da 2015 yılında da babası tarafından arabada unutulan 2 yaşındaki bir çocuk havasızlıktan hayatını kaybetmişti.

