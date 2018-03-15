Slovakya'da Başbakan istifa etti

15 Mart (DHA) - Slovakya Başbakanı Robert Fico, iktidar partisine bağlı kişiler de aralarında olmak üzere, ülkenin önde gelen kişilerinin karıştığı yolsuzluk ve sahtekarlık haberlerini yapan araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın vurularak öldürülmesinin ardından gelen ülke çapındaki protestolara daha fazla dayanamayarak istifa etti. Fico, istifa kararını Brattislava'da düzenlenen bir tören sırasında açıkladı.
Uluslararası Basın Enstitüsü, 27 yaşındaki Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın 26 Şubat'ta düzenlenen bir silahlı saldırı sonucu öldürüldüklerini açıklamıştı. Kuciak, Slovakya'da iktidar partisi olan Smer ile bağlantılı ile bazı Slovak şirketlerinin vergi kaçakçılığı, sahtekarlık ve dolandırıcılık yaptıklarına ilişkin haberler yayınlamıştı.
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı
ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
BİM’in iPhone X’den sonraki yeni hedefi: Uygun fiyatlı Xiaomi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum