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Slovakya'da Başbakan istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 23:09 | Son Güncelleme

Slovakya Başbakanı Robert Fico, iktidar partisine bağlı kişiler de aralarında olmak üzere, ülkenin önde gelen kişilerinin karıştığı yolsuzluk ve sahtekarlık haberlerini yapan araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın vurularak öldürülmesinin ardından gelen ülke çapındaki protestolara daha fazla dayanamayarak istifa etti.

15 Mart (DHA) - Slovakya Başbakanı Robert Fico, iktidar partisine bağlı kişiler de aralarında olmak üzere, ülkenin önde gelen kişilerinin karıştığı yolsuzluk ve sahtekarlık haberlerini yapan araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın vurularak öldürülmesinin ardından gelen ülke çapındaki protestolara daha fazla dayanamayarak istifa etti. Fico, istifa kararını Brattislava'da düzenlenen bir tören sırasında açıkladı.
Uluslararası Basın Enstitüsü, 27 yaşındaki Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın 26 Şubat'ta düzenlenen bir silahlı saldırı sonucu öldürüldüklerini açıklamıştı. Kuciak, Slovakya'da iktidar partisi olan Smer ile bağlantılı ile bazı Slovak şirketlerinin vergi kaçakçılığı, sahtekarlık ve dolandırıcılık yaptıklarına ilişkin haberler yayınlamıştı.

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