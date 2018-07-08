Slovakya'da helikopter düştü

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya'da helikopter düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Slovakya medyasında yer alan habere göre, Velky Saris kentinde, Robinson R44 tipi helikopterin düşmesi sonucu pilot yaşamını yitirdi.

Bölge Polis Sözcüsü Katarina Krizanova, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, helikopterin, elektrik tellerine takılarak düştüğünün tahmin edildiğini söyledi.

Krizanova, ayrıca kazanın bölgede geniş çaplı elektrik kesintisine neden olduğu ve 55 bin kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

