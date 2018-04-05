Slovakya'da hükümet karşıtı gösteri

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya’nın başkenti Bratislava’da yolsuzlukla mücadelenin daha güçlü bir şekilde yürütülmesi ve gazeteci Jan Kuciak ile nişanlısının katillerinin bulunması için gösteri düzenlendi.

Daha Temiz Slovakya platformu tarafından Bratislava'nın önemli meydanlarından Namestie’de yapılan gösteriye sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversite öğrencileri ve muhalefetteki partilerin üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Protestocular, Slovak ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yanı sıra “Hepimiz Jan’ız “ pankartı açtı.

Göstericiler gazeteci Kuciak’ın katillerinin bulunarak adalet önüne çıkarılmasını talep etti ve yaklaşık 10 gün önce göreve başlayan yeni hükümete yolsuzlukla mücadelede daha etkili adımlar atması çağrısında bulundu.

- “Ülkede köklü bir değişim yapılması gerekiyor”

Göstericilerden Maykel Lobos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteci cinayetinin aydınlatılması için eyleme katıldığını belirtti.

Hükümetin değişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Lobos, ancak adı yolsuzluğa karıştığı iddia edilen bazı yetkililerin hala görevde olduğuna işaret ederek, “Ülkede köklü bir değişim sağlanana kadar protestolarımız sürecek.” dedi.