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Slovakya'da yeni hükümet meclisten güvenoyu aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

Pellegrini'nin kurduğu yeni hükümet, mecliste yapılan oylama sonucunda güvenoyu almayı başardı

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya'da Peter Pellegrini'nin oluşturduğu yeni hükümet, mecliste yapılan oylama sonucunda parlamentoda hazır bulunan 144 milletvekilinden 81'inin desteğiyle güvenoyu aldı.

Yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesinin ardından çıkan siyasi kriz nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden Robert Fico'nun yerine gelen Pellegrini'nin kurduğu yeni hükümet meclisten güvenoyu almayı başardı.

Oylamada, koalisyonda yer alan Sosyal Demokrat SMER, Slovakya Ulusal Partisi (SNS) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (MOST-HİD) milletvekillerinin yanı sıra meclisin bağımsız üyeleri de yeni hükümet lehine oy kullandı.

- Yönetim karşıtı protestolar

Slovakya'da gazeteci cinayetinin ardından başlayan yönetim karşıtı protestolar, başbakan ile iki bakanın istifaları ve kurulan yeni hükümete rağmen pazartesi günü de devam etti. Ülkeyi 2016'dan itibaren yöneten üçlü koalisyonun değişmesini isteyen göstericiler, erken seçim çağrısında bulundu.

Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Kuciak ve kız arkadaşı, 26 Ocak'ta uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Cinayet dolayısıyla ülke genelindeki protestolar neticesinde Başbakan Robert Fico, İçişleri Bakanı Robert Kalinak ve Kültür Bakanı Marek Madaric istifa etmek zorunda kalmıştı.

Jan Kuciak ve kız arkadaşının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğüne inanılan ülkede, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak bilgi paylaşanlara 1 milyon avro ödül verileceği duyurulmuştu.

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