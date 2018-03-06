Slovakya'daki gazeteci cinayeti

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya Başbakanı Robert Fico, yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesi olayının ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemek için kullanıldığını iddia etti.
Fico yaptığı açıklamada, gazeteci Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesi dolayısıyla ülkede hakim olan gergin havanın çözümü için hükümette ciddi anlamda değişiklik yapılması ya da erken seçime gidilmesi gerektiği şeklinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Andrej Kiska'ya tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Kiska'nın yaptığı açıklamalarla ülkedeki gerginliği azaltmak yerine istikrarı bozmak için çalıştığını ve darbe isteyen muhalefetin tarafına geçtiğini iddia eden Fico, ''Cumhurbaşkanı Andrej Kiska geçen yıl New York'ta George Soros ile neden görüştü? Bu görüşmenin konusu neydi? Neden Dışişleri Bakanlığından hiç kimseyi götürmedi?'' diye sordu.
Fico, Cumhurbaşkanının iki hafta öncesine kadar ülkenin çok iyi yolda olduğunu söylediğini ve mevcut durumu bir başarı hikayesi olarak nitelendirdiğini, şimdi ise kimsenin kimseye inanmadığı bir ülke resmi çizdiğini savundu. Fico, ''Gazeteci ve kız arkadaşının öldürülmesinden sonra olan olaylar, ülkenin istikrarını bozmak için çeşitli girişimlerin olduğunu gösteriyor.'' ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Kiska ise yaptığı açıklamada, Başbakanın komplo teorileriyle dikkatleri başka tarafa çekmeye çalıştığını belirtti.
Kiska ayrıca Fico'nun, ülkedeki derin siyasi krizi çözmesi ya da buna gücü yetecek birisine izin vermesi gerektiğini ifade etti.
Kiska, dün Başbakan Fico'ya, hükümette ciddi değişiklik yapması ya da erken seçime gitmesi çağrısında bulunmuştu.
Slovakya Kültür Bakanı Marek Madaric, 28 Şubat'ta, gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesi nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.
Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Kuciak ve kız arkadaşı, 26 Ocak'ta uğradıkları silahlı saldırıda ölmüştü.
Kuciak ve kız arkadaşının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğüne inanılırken, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak bilgi paylaşanlara 1 milyon avro ödül verileceği duyurulmuştu.
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu
İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü
Türkler, Yunanistan'da mahsur kaldı
Trump'tan Ortadoğu'yu karıştıracak açıklama: Gidebilirim
Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor
Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı! 'Patron WhatsApp'tan bacakların çok güzel yazdı'
AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...
Youtube yeni özelliğini duyurdu
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
Bu nasıl anne? Yaptığını görenler gözlerine inanamadı
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum