Slovakya'daki gazeteci cinayeti

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya Başbakanı Robert Fico, yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesi olayının ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemek için kullanıldığını iddia etti.

Fico yaptığı açıklamada, gazeteci Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesi dolayısıyla ülkede hakim olan gergin havanın çözümü için hükümette ciddi anlamda değişiklik yapılması ya da erken seçime gidilmesi gerektiği şeklinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Andrej Kiska'ya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Kiska'nın yaptığı açıklamalarla ülkedeki gerginliği azaltmak yerine istikrarı bozmak için çalıştığını ve darbe isteyen muhalefetin tarafına geçtiğini iddia eden Fico, ''Cumhurbaşkanı Andrej Kiska geçen yıl New York'ta George Soros ile neden görüştü? Bu görüşmenin konusu neydi? Neden Dışişleri Bakanlığından hiç kimseyi götürmedi?'' diye sordu.

Fico, Cumhurbaşkanının iki hafta öncesine kadar ülkenin çok iyi yolda olduğunu söylediğini ve mevcut durumu bir başarı hikayesi olarak nitelendirdiğini, şimdi ise kimsenin kimseye inanmadığı bir ülke resmi çizdiğini savundu. Fico, ''Gazeteci ve kız arkadaşının öldürülmesinden sonra olan olaylar, ülkenin istikrarını bozmak için çeşitli girişimlerin olduğunu gösteriyor.'' ifadesini kullandı.