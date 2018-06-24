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Slovakya'dan sınır güvenliği açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 00:03 | Son Güncelleme

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini: - "(Almanya'nın sınır kontrolü) Muhtemelen Avusturya da benzer adımlar atacaktır. Geri dönen sığınmacıların Slovakya'ya gelmemesi için bizim de buna cevap vermememiz gerekecektir"

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, sığınmacı krizi nedeniyle Almanya ve Avusturya'nın sınırlarını kapatması durumunda ülkesinin de aynı yolu izleyeceğini belirtti.

Başbakan Pellegrini, Almanya İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer'in, Almanya'ya gelmek isteyen sığınmacıları sınırdan geri çevirmek istediğini ve bu planının hayata geçmesi durumunda ülkesinin de sınır koruma konusunda adım atacağını ifade etti.

Seehofer'in planını gerçekleştirmesi durumda Schengen sistemini uygulamasının imkansız olacağını kaydeden Pellegrini, "Muhtemelen Avusturya da benzer adımlar atacaktır. Geri dönen sığınmacıların Slovakya'ya gelmemesi için bizim de buna cevap vermememiz gerekecektir." ifadelerini kullandı.

Pellegrini, 21 Haziran'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) + Avusturya Zirvesi'nde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a, Avusturya'nın, Slovakya-Avusturya sınırında yer alan Jarovce-Kittsee sınır bölgesinde yaptığı kontrollerden memnun olmadığını söylediğini kaydetti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis de 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, Avusturya ve Almanya'nın sığınmacı krizi dolayısıyla sınırlarında kontrollere başlaması durumunda Çekya'nın da benzer adımlar atacağına dikkati çekerek "Eğer Berlin ve Viyana sınırlarını kapatırsa Prag da onları izleyecek." ifadelerini kullanmıştı.

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Slovakya Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini

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