Slovakya'dan Uber'e yasak

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya'da Bratislava Birinci Bölge Mahkemesi, çalışanlarının ve kullanılan otomobillerin Slovak yasalarına uymadığı gerekçesiyle Uber'in bu ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.
Slovak Haber Ajansının (TASR) haberine göre, Lisanslı Taksi Şoförleri Derneğinin (OZKT) Uber hakkında yaptığı şikayet üzerine Bratislava Bölge Mahkemesinde görülen davada, mahkeme Uber'in ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Mahkeme, Uber firması adına çalışan şoför ve yolcu taşımada kullanılan araçların Slovakya yasalarının öngördüğü koşullara sahip olmadığını ifade ederek, bu şirketin yolcu taşıma hizmeti verme amacıyla yürüttüğü faaliyetlere son verilmesi kararı aldı.
OZKT'den yapılan açıklamada, mahkemenin aldığı kararın yerinde olduğu belirtilerek, uzun süredir yürütülen hukuk mücadelesini kazanmaktan duyulan memnuniyet ifade edildi.
Haberde, Uber firmasının kararı değiştirmek için temyize gitmediği, bu nedenle mahkemenin aldığı kararın değiştirilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.
Ülkede yaklaşık 2 yıldır taksi hizmeti veren Uber'in 100 binin üzerinde kayıtlı müşterisinin olduğu belirtilirken, ülkedeki taksi firmaları, iki yıldır çeşitli vesilelerle Uber karşıtı protestolar düzenliyordu.
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