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Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 23:03 | Son Güncelleme

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı kutladı


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