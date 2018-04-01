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SMA hastalarının ilaç sorununa dikkati çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

SMA hastalarının ilaç sorununa dikkati çektiler

İSTANBUL (AA) - Kas hastalığı olarak da bilinen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları, aileleri ve gönüllüler, tedavi için gerekli ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmasını istedi.

SMA Benimle Yürü Derneği öncülüğünde SMA hastaları, aileleri ve gönüllüler, Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi.

"Türkiye susma ilacımı ver." şeklinde slogan atan katılımcılar, "Sağlıkta kriter olmaz", "Sağlıkta tasarruf olmaz", "SMA hastaları ilaç bekliyor" yazılı dövizler taşıdı.

Burada konuşan SMA Benimle Yürü Derneği Başkanı Süleyman Başaran, 1. tip SMA hastaları için ilacın 2017'nin Temmuz ayında Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alındığını söyledi.

Başaran, 1. tip hastaların bir kısmının ilacı almaya başlasa da 4. dozdan sonra bazı kriterlerle uğraşmak zorunda kaldıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Pek çoğu ilacın 5. dozunu alamıyor. 2, 3. ve 4. tip hastalarımızın ilaç bekleyişi hala devam ediyor. Sayıları birkaç yüz civarında olan bu hastalarımız için ilaç hala geri ödeme kapsamına alınmadı. SMA hastaları, aileleri bir an önce bu ilacın kullanımına onay verilmesini bekliyor. 10 gündür ailelerimiz Ankara'da ilaç ve tıbbi cihaz kurumlarında nöbetteydi. Daha öncesinde de sesimizi duyurabilmek adına pek çok kez etkinlik yaptık."

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Anahtar Kelimeler:
ilaç SMA

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