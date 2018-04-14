İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yaşayan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası 36 yaşındaki Hatice Özkan, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) kazandığı memurluk hakkını, engelleri nedeniyle evinde yapmak istiyor. Narlıdere ilçesinde yaşayan, doktorların 10 aylıkken kas hastalığı olarak da bilinen SMA teşhisi koyduğu ve iki yıl ömür biçtiği Özkan, hayata bağlılığıyla herkese örnek oldu. Eğitimine, annesi Döndü Özkan'ın, cep telefonuyla çekip bilgisayara yüklediği ders notlarını, bilgisayarına takılan gözlerle uyumlu bir sensör sayesinde okuyarak devam eden genç kadın, önce okur yazar belgesini aldı, ardından dışarıdan eğitimle ortaokul ve liseden mezun oldu. Uzaktan eğitimle Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ve Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümü ve Reklamcılık Bölümü'nü tamamlayan Özkan, Anadolu Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler, İstanbul Üniversitesi'nde ise Sosyoloji Bölümü'ne girdi. Aynı anda Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Okutmanlığı Bölümü'nde yüksek lisansa başlayan Özkan, 2016 yılında girdiği EKPSS'de 68 puan almayı başardı.

İki yıldır memur olma hayali kuran Özkan, nisan ayında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Trakya Üniversitesi'ne atanarak bu isteğine kavuştu. - "Memurluk görevimi evde yapmak istiyorum" Evde annesinin bakımına muhtaç olan, mide tüpüyle beslenen ve yatağa bağımlı yaşayan yüzde 98 bedensel engelli Özkan, memurluğu, evinde gözleriyle kullandığı bilgisayarının başında yapmak istiyor. Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin engelliler için açtığı kamu personeli sınavında başarılı olup atandığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Memur olmak için yıllarca mücadele verdiğini belirten Özkan, "Hayalime bu şekilde yaklaşmışken sahip olduğum engeller nedeniyle vazgeçmek istemiyorum. Benim her gün üniversiteye gidip görevimin başında olmam imkansız. Bir talebim var; görevimi evimde yapmak istiyorum." dedi. TBMM'ye özürlülerin evde çalışmaları için 2010 yılında teklif sunulduğunu hatırlatan Özkan, evinde memurluk yapma isteğini, Trakya Üniversitesi rektörüne iletmek için defalarca randevu istediğini ama bir türlü ulaşamadığını, Edirne'ye gidip bu isteğini üniversite yönetimine anlatacağını ifade etti.