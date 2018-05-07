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SMDK 39. Olağan Genel Kurul toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 03:12 | Son Güncelleme

İstifa eden Seyf'in yerine SMDK Başkanlığına Türkmen siyasetçi Mustafa seçildi

İSTANBUL (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) başkanlığına Türkmen siyasetçi Abdurrahman Mustafa seçildi.

İstanbul'da düzenlenen SMDK 39. Olağan Genel Kurulu'nda, mart ayında istifa eden Riyad Seyf'in yerine Mustafa başkanlığa seçildi.

SMDK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mustafa'nın tek aday olduğu ve Genel Kurula katılan 75 üyeden 66'sının oyunu alarak başkan seçildiği ifade edildi.

Genel Kurulda ayrıca Dima Musa, Bedr Camus, Abdulbasit Hamu başkan yardımcılığına, Nezir el-Hakim ise SMDK Genel Sekreterliğine seçildi.

SMDK Siyasi Kurulu, mart ayında sağlık sorunları nedeniyle Seyf'in istifa ettiğini açıklamıştı. O dönem Başkan Yardımcısı olan Mustafa, Seyf'in istifasından sonra vekaleten başkanlık yapmıştı.

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SMDK Abdurrahman Mustafa

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