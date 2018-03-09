HABER

SMDK Başkanı Seyf istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Seyf, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa etti

İSTANBUL (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Riyad Seyf'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

SMDK'den yapılan açıklamada, koalisyon başkanı Seyf'in sağlık nedenlerinden dolayı istifasını sunduğu kaydedildi.

Açıklamada Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa'nın seçimler yapılana dek geçici olarak Seyf'in görevini yürüteceği belirtildi.

Riyad Seyf, Mayıs 2017'de İstanbul'da yapılan seçimlerde SMDK'nin 6'ncı başkanı olmuştu.

Başkanlık seçimlerinin tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Mustafa Suriye Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK)

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Diğer Haberler
Tepeden kopan kayalar garajın üstüne düştü

Tepeden kopan kayalar garajın üstüne düştü

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

THY 60 uçak alacak

THY 60 uçak alacak

Mülakat süreci başladı

Mülakat süreci başladı

İstanbul'da trafik denetimleri

İstanbul'da trafik denetimleri

Polis Okulunda Azeri ve Türk vekilden Afrin’e selam

Polis Okulunda Azeri ve Türk vekilden Afrin’e selam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.