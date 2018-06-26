SMDK Başkanı'ndan Dera uyarısı

ADHAM KAKO - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Dera'daki sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirterek, uluslararası toplumun sivilleri koruma konusunda üzerine düşeni yapamadığını söyledi.

Muhaliflerin çatı örgütü SMDK'nın Başkanı Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin ve destekçilerinin son bir haftadır ülkenin güneyindeki Dera iline yoğunlaştırdığı saldırılara ilişkin, onlarca sivilin bombardımanlarda hayatını kaybettiğini belirtti.

Mustafa, Dera'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin rejim ve destekçilerinin yoğun saldırıları yüzünden olay yerine ulaşamadıklarına dikkati çekerek, "Askeri gruplar ve rejim güçleri arasında Lecat, Busra Harir ve Nahta bölgelerinde çatışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Rusya'nın, Suriye'nin güneyindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkesin ortadan kalktığı yönündeki açıklamasına değinen Mustafa, "Suriye halkı bu anlaşmanın ilk gününden itibaren anlaşmanın içeriğiyle adının örtüşmeyeceğinin farkındaydı. Dera'daki çatışmasızlık bölgesi anlaşmasına rağmen, saldırılar ve tehcirler bu anlaşmanın gerçek adı olmuştur. Yasaklanmış silahlar ve varil bombaları hiç eksik olmadı." ifadelerini kullandı.