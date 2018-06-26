SMDK Başkanı'ndan Dera uyarısı

ADHAM KAKO - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Dera'daki sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirterek, uluslararası toplumun sivilleri koruma konusunda üzerine düşeni yapamadığını söyledi.
Muhaliflerin çatı örgütü SMDK'nın Başkanı Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin ve destekçilerinin son bir haftadır ülkenin güneyindeki Dera iline yoğunlaştırdığı saldırılara ilişkin, onlarca sivilin bombardımanlarda hayatını kaybettiğini belirtti.
Mustafa, Dera'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin rejim ve destekçilerinin yoğun saldırıları yüzünden olay yerine ulaşamadıklarına dikkati çekerek, "Askeri gruplar ve rejim güçleri arasında Lecat, Busra Harir ve Nahta bölgelerinde çatışmalar devam ediyor." diye konuştu.
Rusya'nın, Suriye'nin güneyindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkesin ortadan kalktığı yönündeki açıklamasına değinen Mustafa, "Suriye halkı bu anlaşmanın ilk gününden itibaren anlaşmanın içeriğiyle adının örtüşmeyeceğinin farkındaydı. Dera'daki çatışmasızlık bölgesi anlaşmasına rağmen, saldırılar ve tehcirler bu anlaşmanın gerçek adı olmuştur. Yasaklanmış silahlar ve varil bombaları hiç eksik olmadı." ifadelerini kullandı.
Uluslararası toplumun sivilleri koruma, katliamları durdurma ve suçluları yargılama konusunda üzerine düşeni yapamadığını dile getiren Mustafa, Suriye halkının direnişine devam edeceğini söyledi.
Dera, "Astana Süreci" garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı ancak rejim ve destekçileri henüz bir ilerleme kaydedemedi.
Şiddetli saldırılar ve bölgenin rejim ve destekçilerinin kontrolüne geçeceği endişesiyle yaklaşık 750 bin sivilin yaşadığı Dera'dan göç dalgası başlamıştı.
Göç yolundaki sivillerin yiyecek ve barınma imkanlarından yoksun olması nedeniyle insani kriz yaşanıyor.
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