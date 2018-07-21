SMDK, Lübnan'da tutuklu Suriyelilerin serbest bırakılmasını istedi

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, "asılsız iddialarla" Lübnan'da tutuklanan Beşşar Esed rejimi karşıtı Suriyelilerin yeniden yargılanarak serbest bırakılmasını istedi.

SMDK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Başkan Mustafa'nın, Lübnan'daki tutuklu Suriyelilerin durumu ile Suriye'de Esed rejimine destek veren Hizbullah'ın hak ihlallerine ilişkin Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'ye özel bir mektup gönderdiği bildirildi.

Mektupta, Lübnan'da tutuklu Suriyelilerin "adil bir şekilde" yeniden yargılanması gerektiğine dikkat çekilerek, "asılsız iddialarla" Lübnan'da tutuklanan ve ağır cezalara çarptırılan rejim karşıtı Suriyelilerin bir an önce serbest bırakılması talep edildi.

- Hizbullah'ın Suriye'den çıkarılması çağrısı

Rejime destek için Suriye'ye giren Hizbullah'ın Suriyelilere yönelik hak ihlallerinin arttığına işaret edilen mektupta, Suriyeli vatandaşların korunması istendi.

Hizbullah'ın Suriye'nin içişlerine karışmasının kabul edilmez bir durum olduğu belirtilen mektupta, Hizbullah'ın Suriye'den bir an önce çıkarılması çağrısı yapıldı.

Mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Hizbullah milislerinin Esed rejimine destek için Suriye'ye girmesi ve rejimin işlediği insanlık suçlarına ortak olması, Suriyelilerin canlarını kurtarmak için Lübnan'a ve diğer ülkelere göç etmesinin sebebidir."

