SMDK Suriye'deki intihar saldırısını kınadı

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'nin güneydoğusunda Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Süveyde il merkezinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen intihar saldırısını kınadı.
SMDK'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Süveyde il merkezinde DEAŞ'ın sivilleri hedef aldığı intihar saldırısının kınandığı belirtildi.
Açıklamada, saldırının "kriminal eylem" olduğu ifade edilerek, teröristlerin rejimin il merkezindeki kontrol noktalarını rahat bir şekilde geçerek saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi.
DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 150'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.
Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, intihar saldırısında DEAŞ mensubu 3 teröristten 1'inin üzerindeki bombayı patlattığı, 2'sinin ise bombaları patlatmadan önce etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.
Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.
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