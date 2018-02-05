SMDK'dan BM'ye çağrı

İSTANBUL (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının sona ermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) harekete geçme çağrısında bulundu.

SMDK, Rusya'ya ait uçakların gerginliği azaltma bölgeleri kapsamındaki İdlib'in farklı noktalarına düzenlediği saldırıların akabinde bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, BMGK acilen harekete geçmeye ve doğrudan Rusya'ya yönelik karar almaya çağrıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumdan saldırıları kınaması, İdlib, Guta ve Suriye'nin tamamındaki sivilleri kurtarmak ve saldırıları durdurmak için her düzeyde çalışması beklenmektedir." denildi.

Esed rejiminin İdlib'in Serakib ilçesinde klor gazıyla düzenlediği saldırıya da değinilen açıklamada, bu saldırıların BM kararlarının "mükerrer ihlali" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rus savaş uçaklarının pazar günü Kefrenbil, Maarretinuman, Murek, Han Şeyhun ve Ummu el-Halahil ilçelerine 40'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Sivil savunma kaynakları, Esed rejiminin, İdlib'in Serakib ilçesinde bir sivil yerleşim yerine klor gazıyla düzenlediği saldırıda 7 sivilin etkilendiğini bildirmişti.

Şam'daki Doğu Guta ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.