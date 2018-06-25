SMDK'dan Erdoğan'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, seçimlerdeki başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Mustafa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçimlerde kazandığı başarıdan ötürü kutluyorum. Bu başarı, Türk halkının onun liderliğine duyduğu güvenin göstergesidir." ifadesini kullandı.
Türk halkının Suriye halkına demokratik ve özgür devletlerini kurma yolunda destek vermeye devam etmesi temennisinde bulunan Mustafa, Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki üstün konumunu gösteren demokratik ve özgür seçimleri icra etmedeki başarısından ötürü Türk halkını tebrik etti.
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