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SMDK'den Münbiç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 19:41 | Son Güncelleme

Muhaliflerin çatı örgütü SMDK, Münbiç'te Türkiye-ABD ortak devriye faaliyetini memnuniyetle karşıladığını bildirdi - SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Sürecin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamasını ve ülkenin tamamındaki teröristlerin ortadan kaldırılmasının önünü açmasını temenni ediyoruz"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te başladığı ortak devriye misyonunu memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Muhaliflerin çatı örgütü SMDK'den yapılan yazılı açıklamada "SMDK, Türk birliklerinin ABD ile yapılan anlaşmadan sonra Halep kırsalında bulunan Münbiç bölgesine girmesini memnuniyetle karşıladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, SMDK'nin, Afrin'de olduğu gibi ilçenin terörden arındırılmasının ardından yerel meclis kurulumuna destek vereceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, SMDK'nin Suriye'deki tüm "kurtarılmış bölgeleri" yönetmede ve halka hizmet etmede büyük rol oynaması gerektiği vurgulandı.

SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın uygulanmasını Türkiye'nin siyasi ve askeri başarısı olarak değerlendirdi.

Mustafa, "Sürecin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamasını ve ülkenin tamamındaki teröristlerin ortadan kaldırılmasının önünü açmasını temenni ediyoruz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, bugün, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
münbiç Suriye

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