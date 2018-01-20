Erzurum'da düzenlenen Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası'nda final yarışları yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde eleme turlarıyla başlayan şampiyonada sporcular çeyrek final, yarı final ve final turlarında yarıştı.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Kanada, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Romanya, İspanya, ABD, Polonya, Rusya, İtalya, Çekya, Andorra, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Yeni Zelanda ve İsviçre'den 66'sı erkek, 31'i kadın olmak üzere toplam 97 sporcu, en iyi derece için mücadele etti.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Yarışma Direktörü Uwe Beier başkanlığındaki 12 kişilik heyetin de takip ettiği final yarışları sonunda erkeklerde İtalyan Omar Visintin birinci, Fransız Pier Vaultier ikinci, Avusturyalı kayakçı Alessandro Hanno Homerle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise ilk sıra Çekya'dan Eva Samkova'nın oldu. Bu kategoride ikinciliğe Fransa'dan Chloe Trespeuch, üçüncülüğe ise İtalyan Michela Moioli ulaştı.

Milli sporcular Cem Boydak ve Muhammed İkbal Yıldız ise şampiyonanın bireysel kategorisine eleme turlarında veda etti.