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Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

UŞAK'ta kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Meryem Arslan (60) yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan eşi Bayram Arslan (56) ise tedaviye alındı.

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Meryem Arslan (60) yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan eşi Bayram Arslan (56) ise tedaviye alındı.
Meryem- Bayram Arslan çiftinin bugün sabah dışarı çıkmaması ve cep telefonlarına da cevap vermemesi üzerine merak eden torunları, saat 10.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Çevre Sokak'taki evlerine gitti. Kendilerindeki yedek anahtarla içeri giren torunları Arslan çiftini aynı oturma odasında baygın halde bulup, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Arslan çifti, Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan çiftten Meryem Arslan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Bayram Arslan'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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