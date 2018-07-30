Soçi'de Suriye konulu Garantörler Toplantısı

SOÇİ (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, 10. Garantörler Toplantısı'nda Anayasa Komitesi kurma çalışmalarına özel ilgi göstereceklerini belirterek, "Bu konuda bazı olumlu ilerlemeler göreceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz." dedi.

Lavrentiyev, Rusya'nın Soçi kentinde yarın 10'uncusu düzenlenecek Suriye konulu Garantörler Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen teknik görüşmeler sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Toplantıda Anayasa Komitesi oluşturulması çabalarına özel ilgi göstereceklerine dikkati çeken Lavrentiyev, "Bu konuda bazı olumlu ilerlemeler göreceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus diplomat, şöyle devam etti:

"45 gün önce Suriye hükümeti, komite için kendi aday listesini verdi. Birkaç hafta önce de benzer bir liste muhalifler tarafından temin edildi. Bugün Suriye sivil toplumunu temsil eden üçüncü bir grup için görüşmeler yapıyoruz."

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri konusuna değinen Lavrentiyev, "Mültecilerin ülkelerine dönme sürecinin, gönüllülük esasına dayalı olduğunu hepimiz kabul ediyoruz ancak bu sürecin önünde yapay engeller de yaratılmamalıdır. Mültecilerin ülkelerine dönmeleri, Avrupa’nın da çıkarınadır. Dolayısıyla bunun için gerekli koşulların oluşturulması için destek verilmelidir." diye konuştu.