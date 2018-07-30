HABER

Soçi'de Suriye konulu Garantörler Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev: - "(Anayasa Komitesi kurma çalışmaları) Bu konuda bazı olumlu ilerlemeler göreceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz" - "Bugün (150 kişilik komite içinde yer alacak) Suriye sivil toplumunu temsil eden üçüncü bir grup için görüşmeler yapıyoruz"

SOÇİ (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, 10. Garantörler Toplantısı'nda Anayasa Komitesi kurma çalışmalarına özel ilgi göstereceklerini belirterek, "Bu konuda bazı olumlu ilerlemeler göreceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz." dedi.

Lavrentiyev, Rusya'nın Soçi kentinde yarın 10'uncusu düzenlenecek Suriye konulu Garantörler Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen teknik görüşmeler sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Toplantıda Anayasa Komitesi oluşturulması çabalarına özel ilgi göstereceklerine dikkati çeken Lavrentiyev, "Bu konuda bazı olumlu ilerlemeler göreceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus diplomat, şöyle devam etti:

"45 gün önce Suriye hükümeti, komite için kendi aday listesini verdi. Birkaç hafta önce de benzer bir liste muhalifler tarafından temin edildi. Bugün Suriye sivil toplumunu temsil eden üçüncü bir grup için görüşmeler yapıyoruz."

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri konusuna değinen Lavrentiyev, "Mültecilerin ülkelerine dönme sürecinin, gönüllülük esasına dayalı olduğunu hepimiz kabul ediyoruz ancak bu sürecin önünde yapay engeller de yaratılmamalıdır. Mültecilerin ülkelerine dönmeleri, Avrupa’nın da çıkarınadır. Dolayısıyla bunun için gerekli koşulların oluşturulması için destek verilmelidir." diye konuştu.

- Türkiye, Rusya, İran ve BM'den yoğun temas trafiği

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Lavrentiyev'in temsil ettiği Rus ekibi ile ikili görüşme yaptı.

Bu esnada, eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmed Tuma başkanlığındaki askeri muhalefet heyeti de Beşşar Esed rejiminin garantörü Rusya ve Birleşmiş Milletlerden uzman ekiplerle bir araya geldi.

Rejimin cezaevlerinde alıkoyduğu binlerce kişinin serbest bırakılmasını görüşmek için oluşturulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu da 4. toplantısını gerçekleştirdi.

Türk heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari liderliğindeki İran heyeti ile 19.30 sularında görüşme yaptı. Ardından Rusya'nın da katılımıyla üçlü görüşmeye geçildi.

Yarınki oturumların 10.00 sularında BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, üç garantör ülke ile Anayasa Komitesi konusunda gerçekleştireceği gayriresmi toplantıyla başlaması planlanıyor.

Üç garantörün sonuç bildirisi üzerinde mutabık kalmasının ardından tüm tarafların bir arada olacağı ana toplantının yarın akşam saatlerinde düzenlenmesi öngörülüyor.

- Toplantının gündemi

Görüşmelerin gündemini İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki son durum, mültecilerin geri dönüşü, alıkonulanların serbest bırakılması ve Anayasa Komitesi çalışmaları oluşturuyor.

Beşşar Esed, 27 Temmuz'da Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, İdliblileri öldürmekle tehdit etmiş, rejim güçleri, geçen hafta İdlib'in güneybatısında, Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde yer alan Türkmendağı'na saldırmak için askeri yığınak yapmaya başlamıştı. Bu gelişmeler nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Astana anlaşmaları çerçevesinde Ekim 2017'den bu yana ateşkes gözlem misyonu yaptığı İdlib, garantörlerin gündeminde önemli yer tutuyor. Türk heyetinin, bölgede ateşkesin korunması konusundaki kararlılığını vurgulaması bekleniyor.

Mültecilerin geri dönüşü konusu ise Rusya tarafından masaya ilk defa getiriliyor. Muhalefet heyeti, güven ortamı sağlanmadan bu konunun müzakere edilmesine itiraz ediyor. Türk heyeti, geri dönüşler konusunun BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla belirlenen siyasi geçiş takvimi dahilinde işlemesi gerektiğini vurguluyor.

Alıkonulanlar Çalışma Grubu, temel prensipler üzerinde anlaşma sağlamak için 4. kez bir araya gelirken BM'nin de katılacağı Anayasa Komitesi gayriresmi toplantısında rejim ve muhalefetin sunduğu 50'şer kişilik listeye ek olarak, "Bağımsızlar" grubu için 50 ismin daha müzakere edilmesi bekleniyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavgaİstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga
Fatih sokakları savaş alanına döndüFatih sokakları savaş alanına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Astana Garantörler Toplantısı Soçi Suriye

En Çok Okunan Haberler

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

İlginizi Çekebilir

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Diğer Haberler
Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!

Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!

İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga

İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.