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Soçi'de Suriye konulu Garantörler Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:12 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de alıkonulan kişilerden küçük bir grubun karşılıklı olarak serbest bırakılacağı "pilot proje" için mutabakat sağladı

SOÇİ (AA) - Rusya'nın Soçi kentinde süren Suriye konulu 10. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmelerinde Türkiye, Rusya ve İran, rejim ile muhalefet arasında güven artırıcı önlemler kapsamında, alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması yönünde uzlaştı.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşmaları kapsamında oluşturulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun bugün düzenlenen dördüncü toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran, "pilot proje" ismini verdikleri bir mutabakata vardı.

Taraflar, rejim ve muhaliflerin elindeki az sayıda tutuklunun karşılıklı olarak serbest bırakılması için uzlaştı.

Güven artırıcı önlemler kapsamında gerçekleştirilecek takasın kaç kişiyi kapsayacağı, hangi noktalardan yapılacağı ise henüz kararlaştırılmadı.

Bu arada, garantör ülkelerin yarınki ana toplantı öncesinde yaptığı üçlü görüşme de sona erdi.

Görüşmelerin gündemini İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki son durum, mültecilerin geri dönüşü, alıkonulanların serbest bırakılması ve Anayasa Komitesi çalışmaları oluşturuyor.

Yarınki oturumların 10.00 sularında BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, üç garantör ülke ile Anayasa Komitesi konusunda gerçekleştireceği gayriresmi toplantıyla başlaması planlanıyor.

Tüm tarafların bir arada olacağı ana toplantının yarın akşam saatlerinde yapılması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alıkonulanlar Çalışma Grubu Soçi

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