HABER

Soçi'de Suriye konulu Garantörler Toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin bütünlüğüne bağlılıklarını ve komşu ülkelerin güvenliği tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruşlarını vurguladı - Taraflar, mülteci ve yerinden edilenlerin güvenli ve gönüllülük esasına dayalı dönüşleri için koşulların sağlanması gerektiğine işaret etti - Bildiride, tarafların, rejim ve muhalefetin alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması için "pilot proje" kapsamında uzlaştığı anımsatıldı - Gelecek Garantörler Toplantısı'nın kasım ayında yapılacağı duyuruldu

SOÇİ (AA) - Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Zirvesi'nde taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriyelilerin evlerine dönüşü için koşulların sağlanması ve alıkonulanlardan az sayıda kişinin güven artırıcı önlem olarak serbest bırakılması konularında uzlaştı.
Toplantılara katılan Rus heyetin başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev toplantının sonuç bildirisini okudu.
Bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulanarak, ülkede DEAŞ, Nusra Cephesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terör listesindeki bağlantılı kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.
- Ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergilenecek
Garantör ülkelerin sahadaki son durumu değerlendirerek üçlü iş birliğini sürdürmeye karar verdiklerinin ifade edildiği bildiride, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği kaydedildi.
- Anayasa görüşmeleri Cenevre'de sürecek
Bildiride, Türkiye, Rusya ve İran'ın, Cenevre'de BM gözetimindeki Anayasa Komitesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasını teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edildi.
Bu çerçevede garantör ülkelerin Cenevre'de eylül ayının başında bir araya geleceği anımsatıldı.
- Mülteci ve yerinden edilenlerin geri dönüşü
Rus diplomatın okuduğu nihani bildiride, garantör ülkelerin Suriye'de normal ve barışçıl yaşamın tesis edilmesi, mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllülük esasına dayalı dönüşleri için koşulların sağlanması gerektiğini vurguladıkları ve başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) olmak üzere uluslararası kurumlara çağrıda bulundukları belirtildi.
- Alıkonulanların sembolik takası
Bildiride, tarafların, rejim ve muhalefet arasında güven artırıcı önlem olarak alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması için "pilot proje" kapsamında uzlaştığı kaydedildi.
Lavrentiyev, gelecek Garantörler Toplantısı'nın kasım ayında yapılacağını duyurdu.

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!
Mahir Ünal duyurdu! Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarızMahir Ünal duyurdu! Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Astana Soçi Suriye konulu Garantörler Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

Mahir Ünal duyurdu! Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız

Mahir Ünal duyurdu! Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.