Soçi'de Suriye konulu Garantörler Toplantısı sona erdi

SOÇİ (AA) - Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Zirvesi'nde taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriyelilerin evlerine dönüşü için koşulların sağlanması ve alıkonulanlardan az sayıda kişinin güven artırıcı önlem olarak serbest bırakılması konularında uzlaştı.
Toplantılara katılan Rus heyetin başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev toplantının sonuç bildirisini okudu.
Bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulanarak, ülkede DEAŞ, Nusra Cephesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terör listesindeki bağlantılı kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.
- Ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergilenecek
Garantör ülkelerin sahadaki son durumu değerlendirerek üçlü iş birliğini sürdürmeye karar verdiklerinin ifade edildiği bildiride, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği kaydedildi.
- Anayasa görüşmeleri Cenevre'de sürecek
Bildiride, Türkiye, Rusya ve İran'ın, Cenevre'de BM gözetimindeki Anayasa Komitesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasını teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edildi.
Bu çerçevede garantör ülkelerin Cenevre'de eylül ayının başında bir araya geleceği anımsatıldı.
- Mülteci ve yerinden edilenlerin geri dönüşü
Rus diplomatın okuduğu nihani bildiride, garantör ülkelerin Suriye'de normal ve barışçıl yaşamın tesis edilmesi, mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllülük esasına dayalı dönüşleri için koşulların sağlanması gerektiğini vurguladıkları ve başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) olmak üzere uluslararası kurumlara çağrıda bulundukları belirtildi.
- Alıkonulanların sembolik takası
Bildiride, tarafların, rejim ve muhalefet arasında güven artırıcı önlem olarak alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması için "pilot proje" kapsamında uzlaştığı kaydedildi.
Lavrentiyev, gelecek Garantörler Toplantısı'nın kasım ayında yapılacağını duyurdu.
AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!
Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama
Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı
Genç kadını herkesin ortasında yumrukladı
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum