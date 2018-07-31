Soçi'de Suriye konulu Garantörler Toplantısı sona erdi

SOÇİ (AA) - Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Zirvesi'nde taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriyelilerin evlerine dönüşü için koşulların sağlanması ve alıkonulanlardan az sayıda kişinin güven artırıcı önlem olarak serbest bırakılması konularında uzlaştı.

Toplantılara katılan Rus heyetin başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev toplantının sonuç bildirisini okudu.

Bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulanarak, ülkede DEAŞ, Nusra Cephesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terör listesindeki bağlantılı kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

- Ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergilenecek

Garantör ülkelerin sahadaki son durumu değerlendirerek üçlü iş birliğini sürdürmeye karar verdiklerinin ifade edildiği bildiride, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği kaydedildi.

- Anayasa görüşmeleri Cenevre'de sürecek

Bildiride, Türkiye, Rusya ve İran'ın, Cenevre'de BM gözetimindeki Anayasa Komitesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasını teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edildi.

Bu çerçevede garantör ülkelerin Cenevre'de eylül ayının başında bir araya geleceği anımsatıldı.

- Mülteci ve yerinden edilenlerin geri dönüşü

Rus diplomatın okuduğu nihani bildiride, garantör ülkelerin Suriye'de normal ve barışçıl yaşamın tesis edilmesi, mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllülük esasına dayalı dönüşleri için koşulların sağlanması gerektiğini vurguladıkları ve başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) olmak üzere uluslararası kurumlara çağrıda bulundukları belirtildi.

- Alıkonulanların sembolik takası

Bildiride, tarafların, rejim ve muhalefet arasında güven artırıcı önlem olarak alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması için "pilot proje" kapsamında uzlaştığı kaydedildi.

Lavrentiyev, gelecek Garantörler Toplantısı'nın kasım ayında yapılacağını duyurdu.

