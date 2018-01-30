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Soçi'deki fotoğraf ortalığı karıştırdı! Türkiye, Rusya'dan izahat istedi

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 19:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istedi. Sosyal medyada Mihraç Ural'ın Soçi'de olduğuna dair bir fotoğraf paylaşılmıştı.

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Soçi Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.

İSMİ LİSTEDE YOKTU

Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongre'de hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi.

Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.

Soçi'deki Suriye konferansının açılışı muhalif grupların 'bayrak' tepkisi nedeniyle gecikiyor
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Dışişleri Bakanlığı Soçi mihraç ural

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yine kandirmisler.
vay bee, hayatımız yalan üzerine kurulmuş . hani bu adam ölmüştü , bir ay tantanası yapıldı . yok şöyle öldürüldü , yok böyle öldürüldü . birileri bizimle fena halde dalga geçiyor
Hani mihraç ural öldürülmüştü siz kandirilmiyorsunuz bizi KANDIRIYORSUNUZ^^^^^^^^##
Lan arkadaş ne izahatı bekliyoruz.Adamlar her türlü teröristi bize karşı kullanıyor besliyor habire oyun oynuyor.Ayı dan post Rusya dan Abd den dost olmazzzzzz.Boşuna ona buna güvenmeyelim.Ekonomisi iyi olmayanın söz hakkı olmaz uluslararası arenada bu isler vatan millet sakarya ile de olmaz.Okuyup çalışıp üretmek gerek.MYNETTT bi yorumda yayinla be kardeşim
esad ne ise erdoğan o bu adam ne ise bahçeli odur yanlız fark adam orjinal çakma değil iki yıl önceki sözlerine muhalif degil
HİÇ BEKLEMEYİN RUSYADAN AÇIKLAMA PUTİN UÇAK DÜŞÜRDÜĞÜNDEN BU YANA SESİZ DERİNDEN POLİTİKA YAPIYOR ÜLKESİNİ SAVUNUYOR BİRDE BİZE BAKALIM UÇAĞİ BEN DÜŞÜRDÜM HAYIR EMRİ BEN VERDİM BEN DÜŞÜRDÜM BUNU ŞUNUN İÇİN YAZDIM ŞİMDİ YENİDEN PUTİN KUZU SARMASI GİBİ GÖRÜNÜYOR AKDENİZI SAĞLAMA ALMIŞ DURUMDA BİZ NE YAPIYORUZ PKK PYD YPG BAAK BUNLARI ABD AB DESTEKLİYOR NE BEKLİYORSUN SN CUMHUR ÜLKE İÇİNDE EYVALLAH NE DERSEN OLUYOR DIŞ DÜNYA ÖYLE DEĞİL SATRANÇDA ASKERLER VRDIR ÖNEMLİ TAŞLAR VARDIR BİZ BU OLAYIN NERESINDEYİZ OYUN KURUCU DEĞİLİZ İLRKİ DÖNEMLERDE BU FOTOĞRAF LA ALDATILDIK DEME AŞAĞDA YKRDA YLN SNU G
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