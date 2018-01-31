Soçi'deki Suriye görüşmelerinde 50 kişilik anayasa komitesi kurulması kararı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Suriye görüşmelerinde 50 kişiden oluşacak bir anayasa komitesi kurulmasına karar verildiği söyledi.

De Mistura, Soçi'deki Suriye görüşmelerinin ardından video konferans yoluyla BM'deki gazetecilerin soruları yanıtladı.

''Verimli'' olarak değerlendirdiği Soçi görüşmelerinden ''somut'' sonuçlar aldıklarını belirten de Mistura, görüşmelerde 50 kişiden oluşan bir anayasa komitesi kurulması kararı alındığını ifade etti.

Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın BM'ye 50 kişiden oluşan üç ayrı liste sunacağını anlatan de Mistura, taraflarla istişare ettikten sonra 150 kişi arasından 50 kişilik bir komisyon oluşturacağını ve teoriden uygulamaya geçileceğini söyledi.

Kurulacak anayasa komitesini ''özel bir proje'' olarak nitelendiren de Mistura, daha önce Suriye rejimi ve muhaliflerin bir araya gelerek anayasa konusunu görüşmediklerini ve bu nedenle oluşturulacak komitenin önemli olduğunu söyledi.

Cenevre'de yürütülen görüşmelerin de anayasa komitesinin kurulmasıyla askıya alınmayacağını ve en kısa sürede barış görüşmelerin bir sonraki turunu başlatmayı planladığını söyleyen De Mistura, Afrin operasyonun Soçi'deki görüşmeleri hiçbir şekilde etkilemediğini sözlerine ekledi.

(AA)