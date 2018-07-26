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Soçi'deki Suriye toplantısına doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:54 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Artyom Kojin: - "Suriye’deki insani duruma özel ilgi gösterilecek"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Artyom Kojin, Soçi’de ay sonunda yapılacak Suriye konulu toplantıya ilişkin, "Suriye’deki insani duruma özel ilgi gösterilecek” dedi.

Kojin, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında 30-31 Temmuz’da Soçi'de yapılacak uluslararası Suriye toplantısına ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya garantör ülkeler Rusya, İran ve Türkiye’nin temsilcilerinin katılacağını aktaran Kojin, Suriye’den rejimin ve muhaliflerin temsilcilerinin yanı sıra Ürdün ve Birleşmiş Milletler’den (BM) gözlemcilerin de toplantıda hazır bulunacağını belirtti. Kojin, toplantıya katılım sağlaması için ABD’ye de davet gönderildiğini ifade etti.

Katılımcıların, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde ve Soçi’de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararları göz önüne alınarak Suriyeliler arasında müzakereler sağlanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Kojin, "Suriye krizinin siyasi çözümünün desteklenmesinde önemli bir unsur olarak, Anayasa Komisyonu çalışmalarının erken başlaması doğrultusunda atılacak adımları tartışmaya devam edecekler. Suriye’deki insani duruma özel ilgi gösterilecek.” açıklamasında bulundu.

Kojin ayrıca, Soçi’de çalışma grupları arasında esir ve tutukluların serbest bırakılması, taraflardan ölenlerin cesetlerinin teslim edilmesi ve kaybolanların bulunması hususlarının da ele alınacağını dile getirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Artyom Kojin Suriye toplantısı

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