Soçi'deki Suriye toplantısına doğru

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Artyom Kojin, Soçi’de ay sonunda yapılacak Suriye konulu toplantıya ilişkin, "Suriye’deki insani duruma özel ilgi gösterilecek” dedi.
Kojin, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında 30-31 Temmuz’da Soçi'de yapılacak uluslararası Suriye toplantısına ilişkin bilgi verdi.
Toplantıya garantör ülkeler Rusya, İran ve Türkiye’nin temsilcilerinin katılacağını aktaran Kojin, Suriye’den rejimin ve muhaliflerin temsilcilerinin yanı sıra Ürdün ve Birleşmiş Milletler’den (BM) gözlemcilerin de toplantıda hazır bulunacağını belirtti. Kojin, toplantıya katılım sağlaması için ABD’ye de davet gönderildiğini ifade etti.
Katılımcıların, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde ve Soçi’de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararları göz önüne alınarak Suriyeliler arasında müzakereler sağlanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Kojin, "Suriye krizinin siyasi çözümünün desteklenmesinde önemli bir unsur olarak, Anayasa Komisyonu çalışmalarının erken başlaması doğrultusunda atılacak adımları tartışmaya devam edecekler. Suriye’deki insani duruma özel ilgi gösterilecek.” açıklamasında bulundu.
Kojin ayrıca, Soçi’de çalışma grupları arasında esir ve tutukluların serbest bırakılması, taraflardan ölenlerin cesetlerinin teslim edilmesi ve kaybolanların bulunması hususlarının da ele alınacağını dile getirdi.
ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız
Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı
Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!
Okuyucu Yorumları 0 yorum