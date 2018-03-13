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SODAM’dan Kızılay’ın Sevgi Bohçasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:26 | Son Güncelleme

Kızılay Çorlu Şubesi yöneticileri SODAM’ı ziyaret ederek kadınlarla görüştü.Türk Kızılay Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Selime Dodurka, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çorlu Kaymakamlığı bünyesinde yer alan Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı katkıları ile Hıdırağa Mahallesi’nde ailelere destek maksadıyla açılan Sosyal Dayanışma Merkezi’ni (SODAM) ziyaret ederek kadınlarla görüştü.Kızılay yöneticileri, SODAM’da eğitim alan kadınların Kızılay Sevgi Bohçalarında kullanılmak üzere ördükleri yelekleri ise alarak destek oldu.

SODAM’dan Kızılay’ın Sevgi Bohçasına destek

Kızılay Çorlu Şubesi yöneticileri SODAM’ı ziyaret ederek kadınlarla görüştü.
Türk Kızılay Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Selime Dodurka, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çorlu Kaymakamlığı bünyesinde yer alan Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı katkıları ile Hıdırağa Mahallesi’nde ailelere destek maksadıyla açılan Sosyal Dayanışma Merkezi’ni (SODAM) ziyaret ederek kadınlarla görüştü.
Kızılay yöneticileri, SODAM’da eğitim alan kadınların Kızılay Sevgi Bohçalarında kullanılmak üzere ördükleri yelekleri ise alarak destek oldu.

SODAM’dan Kızılay’ın Sevgi Bohçasına destek

SODAM’dan Kızılay’ın Sevgi Bohçasına destek

SODAM’dan Kızılay’ın Sevgi Bohçasına destek

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