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Şoför halk otobüsü denetmenini bıçakla kovaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

Alanya'da halk otobüsü şoförü, duraktan yolcu alma tartışmasında denetmenlik yapan kişiyi bıçakla kovaladı - Kovalama anı özel halk otobüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförünün, Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifinde denetmenlik yapan görevliyi bıçakla kovalama anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Alanya'da Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Caddesi'nde bir alışveriş merkezi önünde Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde denetmenlik yapan 36 yaşındaki Ahmet Erdoğmuş, Mahmutlar Mahallesi hattında çalışan Alanya Minibüsçüler Odasına bağlı midibüsün şoförü E.E'ye, bu duraktan yolcu almaması gerektiğini belirterek, şoförü uyardı.

Karşılıklı sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.E. aracında bulundurduğu bıçakla Erdoğmuş'u kovaladı. Erdoğmuş bir süre koştuktan sonra durakta bekleyen özel halk otobüsüne bindi ve şoför koltuğunun yanında bulunan sopayı alarak E.E'ye karşılık vermeye çalıştı.

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleşirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yerinden kaçan E.E, daha sonra karakola giderek ifade verdi ve serbest bırakıldı.

Yaşanan kovalamaca anı ise özel halk otobüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alanya bıçaklama güvenlik kamerası Kovalama

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