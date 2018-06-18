Şoför halk otobüsü denetmenini bıçakla kovaladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförünün, Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifinde denetmenlik yapan görevliyi bıçakla kovalama anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Alanya'da Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Caddesi'nde bir alışveriş merkezi önünde Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde denetmenlik yapan 36 yaşındaki Ahmet Erdoğmuş, Mahmutlar Mahallesi hattında çalışan Alanya Minibüsçüler Odasına bağlı midibüsün şoförü E.E'ye, bu duraktan yolcu almaması gerektiğini belirterek, şoförü uyardı.
Karşılıklı sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.E. aracında bulundurduğu bıçakla Erdoğmuş'u kovaladı. Erdoğmuş bir süre koştuktan sonra durakta bekleyen özel halk otobüsüne bindi ve şoför koltuğunun yanında bulunan sopayı alarak E.E'ye karşılık vermeye çalıştı.
Vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleşirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yerinden kaçan E.E, daha sonra karakola giderek ifade verdi ve serbest bırakıldı.
Yaşanan kovalamaca anı ise özel halk otobüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Hanımından izin alamadı, Dünya Kupası'na kendisi yerine kartoneti gitti!
Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!
Siyasilerin gençlik halleri! İçlerinde öyle bir isim var ki...
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum