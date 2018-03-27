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"Şoför Nebahat" tiyatro sahnesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 00:18 | Son Güncelleme

Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından tiyatroya uyarlanan "Şoför Nebahat" Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahnelendi

BALIKESİR (AA) - Yeşilçam'ın unutulmayan karakterlerinden "Şoför Nebahat" Balıkesir'in Edremit ilçesinde tiyatroseverlerle buluştu.

Edremit Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından uyarlanan "Şoför Nebahat" adlı oyun yoğun ilgi gördü.

Tiyatro oyununda 1960'lı yıllarda Yeşilçam sahnelerinde ünlenen "Şoför Nebahat" karakterini Çiğdem Tunç canlandırdı.

Barış Bölükbaşı'nın kaleme aldığı oyunda Tunç'un yanı sıra Murat Parasayar, Abidin Yerebakan, Sema Aras, Melih Çardak, Deniz Salman, Gökçeçiçek Özülkü, Onur Sarıaltın, Deniz Değirmenci, Alper Çorumluoğlu, Çağrı Erceber, Soykan Kişioğlu, Melek Karabiber, Derya Yıldız, Ezgi Küçük ve Savaş Özkartal rol aldı.

Tunç, sahnelenen oyunun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Edremit Körfezi'nde olacaklarını belirleterek tüm tiyatrocuların gününü kutladı.

Edremit'te oynadıkları tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Tiyatroyu ölen ya da yok olan bir sanat dalı olarak kimse görmesin. Her sene yepyeni tiyatrolar açılıyor. Her sene her tür tiyatrolar açılıyor. Tiyatro salonlarını seyircilerimiz doldururken, tiyatro sahipleri, oyuncular, teknik ekip bu işi yapmaktan vazgeçmiyor. Çünkü insanı insana insanla ve en iyi insanca anlatan tek sanat dalı olduğu için Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutu olsun."

Tiyatro oyununu izleyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da sanatın dünyayı aydınlattığını ifade etti.

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Balıkesir Çiğden Tunç Edremit tiyatro

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