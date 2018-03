"Şoför Nebahat" tiyatro sahnesinde

"Tiyatroyu ölen ya da yok olan bir sanat dalı olarak kimse görmesin. Her sene yepyeni tiyatrolar açılıyor. Her sene her tür tiyatrolar açılıyor. Tiyatro salonlarını seyircilerimiz doldururken, tiyatro sahipleri, oyuncular, teknik ekip bu işi yapmaktan vazgeçmiyor. Çünkü insanı insana insanla ve en iyi insanca anlatan tek sanat dalı olduğu için Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutu olsun."

Tiyatro oyununu izleyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da sanatın dünyayı aydınlattığını ifade etti.