Şoförler Odası’nda Osman Bahar güven tazeledi

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 38. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Osman Köksal Bahar, güven tazeledi.

Site Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Osman Köksal Bahar’ın yanı sıra Alaattin Toros, Engin Kızılkan ve Kemal Aydın adaylığını açıklamıştı. Üyelerin oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi. Osman Köksal Bahar 406 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer adaylardan Alaattin Toros 274 oy alırken, Engin Kızılkan 151, Kemal Aydın ise 90 oy aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Bahar, "Hepinizi seviyorum. Ben burada hizmet için varım. Ben sizlerin hizmetkarıyım. Bundan sonra bana verdiğiniz destekle beraber kurumlar arası ilişkilerimizi daha yüksek seviyeye çıkartacağım. Allah sizlerden razı olsun. Allah yardımcımız olsun. Ben ve yönetimim adına bizi destekleyen arkadaşlara burada bize güvenliği sağlayan emniyet ekiplerimize, basın camiasına, gelen misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Bahar’ın yönetim kurulu ise şu listeden oluştu:

"Barış Bahadır, Serkan Temel, Oktay Kudu, Alpay Aşçı, Serkan Özkol, Kemal Yılmaz, Uğur Bostancı, Celal Oruç."