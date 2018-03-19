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Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:37 | Son Güncelleme

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 26’ncı Olağan Genel Kurulu seçimi yapılırken, 4 dönem başkanlık yapan Semih Tuzak’a 9 oy fark atan Selman Aydeniz yeni başkan oldu.Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde yapılan genel kurul, yeter sayının ulaşılmasının ardından sırasıyla divanın oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 26’ncı Olağan Genel Kurulu seçimi yapılırken, 4 dönem başkanlık yapan Semih Tuzak’a 9 oy fark atan Selman Aydeniz yeni başkan oldu.
Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde yapılan genel kurul, yeter sayının ulaşılmasının ardından sırasıyla divanın oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. 283 delegenin oy kullandığı seçimlerde 4 dönemdir başkanlık yapan Semih Tuzak 95 oy alırken, Selman Aydeniz 104 oy alarak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni başkanı oldu. 3 oyun geçersiz çıktığı seçimde Şükrü Demirci 33, Ahmet Kara ise 48 oy aldı.
Seçim sonrası kısa bir değerlendirme yapan Selman Aydeniz, “Herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Oy veren vermeyen arkadaşlarım sizlere layık olacağıma, sizleri iyi bir şekilde temsil edeceğime söz veriyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan, Selman Aydeniz’in yönetim kurulu üyeleri; Ahmet Şahin, Ertekin Afacan, Ömer Altın, Turgut Sağlam, Selçuk Duman, Recep Arslan şeklinde oluştu.

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