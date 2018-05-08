Şoförlerin inadı kötü bitti!

Edinilen bilgilere göre olay Pazar günü sabah saatlerinde Kartal Samandıra gişelerinde meydana geldi. 22 FL 627 plakalı kamyonet, ve 34 NU 0378 plakalı otomobil sürücüleri, aynı gişeden geçmek için inatlaştı.

İki araç da aynı gişeye girince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Aynı gişeye sıkışan iki araç, polisin ve çekicilerin uğraşları sonucu kurtarıldı. İlginç olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı.

İHA

