Sofular Yaylası’na 20 bin sarı çam fidanı dikilecek

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, çıkan orman yangınında zarar gören Sofular Yaylası’nda yapılacak ağaçlandırma çalışması için bölgede incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediyesi ve Orman İşletme İlçe Müdürlüğü iş birliği ile Sofular Yaylası’nın ağaçlandırılmasına yönelik olarak fidan dikme kampanyası düzenleniyor. Fidan dikimi yapılacak bölgeye gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve Orman İşletme Şefi Sabri Satış incelemelerde bulundu. Yanarak zarar gören ormanın tekrar yeşillendirilmesi amacı ile yapılacak etkinlikte 20 bin adet sarı çam fidanı dikilmesi planlanıyor. Nisan ayı içerisinde yapılacak etkinlikte ayrıca 50 hektarlık bir alana daha önce yapılan tohumlamanın ardından 2. kat olarak 250 kg sarı çam tohumu serpilecek.

Geçtiğimiz Eylül ayında Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi kırsalında Akdere ve Ballıca mevkiinde geniş bir alanda etkisini gösteren yangın, rüzgâr ve arazinin sık ormanlar ile kaplı olması nedeni ile hızla ilerleyerek Bozüyük Kömürsu Yaylası ve Camiliyayla Köyü yakınlarına kadar ilerlemişti. Yangın yoğun çalışmaların ardından 5. gününde kontrol altına alınabilmiş ve yaklaşık olarak 500 hektarlık bir alan zarar görmüştü.