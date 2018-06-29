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Sofya’da “Bulgar-Türk Ticaret Günleri”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy: - "Bulgaristan-Türkiye ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var"

SOFYA (AA) - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin doğru yolda olduğunu belirterek, "Bulgaristan-Türkiye ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var." dedi.

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliği ile düzenlenen “Bulgar-Türk Ticaret Günleri” etkinliğinde konuştu.

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov’un da etkinliğe katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Ulusoy, "Bulgaristan-Türkiye ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var. Bence ekonomik alanında ilişkiler doğru yolda.” ifadesini kullandı.

Ulusoy, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin her iki halkın refahına katkı sağlayacağına işaret etti.

Bulgaristan’da yatırımcı olarak faaliyet gösteren 55 Türk şirketinin bulunduğunu ve komşuluk kültürünün büyük önem taşıdığını anlatan Ulusoy, "Komşu olmamızın bir diğer önemi de, bu güzel ülkede firmalarımız ve yatırımcılarımızın hem Bulgarca, hem Türkçe okuma ve yazma bilen kalifiye ve aranan işlere uygun Bulgaristan vatandaşları ne kadar çok olursa, o kadar çok Bulgaristan ekonomisi ve istihdamı da kazanacak. Bu, özellikle gençler için önemli bir fırsat.” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte Türkiye'den 200 şirket stant açarak Bulgar iş adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan İş Forumu Türkiye

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