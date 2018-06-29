Sofya’da “Bulgar-Türk Ticaret Günleri”

SOFYA (AA) - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin doğru yolda olduğunu belirterek, "Bulgaristan-Türkiye ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var." dedi.
Büyükelçi Ulusoy, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliği ile düzenlenen “Bulgar-Türk Ticaret Günleri” etkinliğinde konuştu.
Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov’un da etkinliğe katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Ulusoy, "Bulgaristan-Türkiye ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var. Bence ekonomik alanında ilişkiler doğru yolda.” ifadesini kullandı.
Ulusoy, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin her iki halkın refahına katkı sağlayacağına işaret etti.
Bulgaristan’da yatırımcı olarak faaliyet gösteren 55 Türk şirketinin bulunduğunu ve komşuluk kültürünün büyük önem taşıdığını anlatan Ulusoy, "Komşu olmamızın bir diğer önemi de, bu güzel ülkede firmalarımız ve yatırımcılarımızın hem Bulgarca, hem Türkçe okuma ve yazma bilen kalifiye ve aranan işlere uygun Bulgaristan vatandaşları ne kadar çok olursa, o kadar çok Bulgaristan ekonomisi ve istihdamı da kazanacak. Bu, özellikle gençler için önemli bir fırsat.” değerlendirmesinde bulundu.
Etkinlikte Türkiye'den 200 şirket stant açarak Bulgar iş adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.
Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti
Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı
Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler
Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum