Soğuk Savaş’tan dünyanın en büyük 11. ekonomisine Güney Kore

Milattan önce 3000 yılına kadar uzanan Kore tarihinde, uzunca bir dönem Çin ve Budizm etkisi görülüyor. 20. yüzyıla kadar farklı hanedanların idaresi altında bağımsız yaşayan Kore Yarımadası, 1905’teki Rus-Japon savaşı sonrasında Japon işgali altına girdi. 1945 yılında bağımsızlığına kavuşan Kore Yarımadası’nda, 2. Dünya Savaşı’nın ardından yarımadanın güneyinde demokrasiyi temel alan resmi isimleriyle Kore Cumhuriyeti (Güney), kuzeyinde ise komünizmle yönetilen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (Kuzey) kurulmasıyla iki ayrı devlet ortaya çıktı.

Asya’nın doğusunda Kore Yarımadası'nın 38'inci enleminin güneyinde kalan, yüz ölçümü 99 bin 700 kilometrekare olan Güney Kore’nin kuzeyinde Kuzey Kore, batısında Sarıdeniz, doğusunda Japon Denizi, güneyinde Doğu Çin Denizi bulunuyor.

BARIŞ ŞEÇKİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ziyaret edeceği Güney Kore, 1950'de Soğuk Savaş döneminin ilk sıcak çatışmasına sahne olmasından bu yana geçen 70 yıla yakın sürede dünyanın en büyük 11. ekonomisi konumuna gelmesiyle dikkati çekiyor.

Panmunjom’daki ateşkesle 38. paralelin güneyinde kalan Güney Kore, ABD ve diğer ülkelerden sağladığı dış yardımlarla savaş sonrasında büyük gelişim gösterdi.

Türkiye’nin bine yakın şehit verdiği toplamda 3 milyon Korelinin yaşamına mal olan Kore Savaşı, yarımadada büyük yıkıma ve sefalete yol açtı. Savaş, 1953'te iki ülke arasında herhangi bir barış anlaşması olmaksızın askerden arındırılmış bölgenin kurulmasıyla sona erdi.

Çin ve Sovyetler Birliği desteğini 1950 yılında alan Kuzey Kore’nin, güneye saldırmasıyla başlayan Kore Savaşı’nda, başını ABD’nin çektiği, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 Birleşmiş Milletler (BM) ülkesi de Güney Kore’nin yanında yer alarak sıcak çatışmaya müdahil oldu.

Kore yarımadası, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan iki süper güç olan ABD önderliğindeki Batı Bloku ile Sovyetler Birliği'nin önderliğindeki Doğu Bloku ülkeleri arasında 1947'den 1991'e kadar yaşanan Soğuk Savaş'ta uluslararası siyasi ve askeri gerginliğin ilk sıcak çatışmasına sahne olmasıyla biliniyor.

Ülkede, iktidarı darbeyle 1961’de ele geçiren Park Chung-hee’nin yönetimi altında ekonomide büyük ilerleme kaydeden Güney Kore’deki bu ivme, Park Chung-hee’nin öldürüldüğü 1979’dan sonra da devam etti.

Samsung ve LG gibi yüksek teknoloji ürünleri üreten ve otomotiv sektöründe de Hyundai markasıyla dünya pazarında adını duyuran Güney Kore, Dünya Bankası verilerine göre, ihracattaki payını her yıl arttırmakta ve dünyanın önemli otomobil ve elektronik eşya ihracatçılarından biri konumunda.

OECD verilerine göre 2017 yılında kişi başına milli gelirin 38 bin 275 dolar ölçüldüğü Güney Kore, bugün G20 ülkeleri arasında 11. büyük ekonomi olmasıyla dikkati çekiyor.

- Düşman kardeşler arasında barış rüzgarları

Kore Yarımadası son bir yıldır dünya kamuoyu gündeminde önemli oranda yer tutmaya başladı. Bunun nedeni ise uluslararası toplumdan kopuk ve kapalı kutu olarak görülen Güney’in düşman kardeşi Kuzey Kore’nin, Kim Jong-un liderliğindeki kıtalar arası balistik füze denemelerini arttırmasıydı.

Son olarak Kasım 2017'de balistik füze denemesi yapan ve başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyunun sert tepkisin çeken Kuzey Kore, yılbaşından itibaren politikasını değiştirmiş gibi görünüyor.