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Söğütalan Mahallesinde üstyapı çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesinin Söğütalan Mahallesi’nde 154 Mahalle Projesi kapsamında altyapı yenileme çalışmalarını tamamlayarak, kilit parke taş döşemesine geçti.MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi çalışmalarında hız kesmiyor.

Söğütalan Mahallesinde üstyapı çalışmaları başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesinin Söğütalan Mahallesi’nde 154 Mahalle Projesi kapsamında altyapı yenileme çalışmalarını tamamlayarak, kilit parke taş döşemesine geçti.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi çalışmalarında hız kesmiyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Kırkağaç ilçesine bağlı Söğütalan Mahallesi’ne 3 buçuk kilometrelik kanalizasyon ile 3 kilometrelik içme suyu hattı inşa etti. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilit parke ve bordür taşı döşemeleri de başladı. MASKİ ekipleri, mahallede 15 bin metrekarelik üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Uğur Topkaya ve teknik personel de mahalleyi ziyaret ederek başlatılan üstyapı çalışmalarını inceledi.
MASKİ, mahallede tam anlamıyla sağlıklı bir altyapı sistemi oluşturmak amacıyla mahalleye bir adet foseptik inşa ediyor. Yüzey kazısı çalışmalarına başlayan ekipler, atıksuların sistemli ve sağlıklı şekilde deşarjını sağlamak için ilk kepçeyi vurdu.

Söğütalan Mahallesinde üstyapı çalışmaları başladı

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