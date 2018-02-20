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"Sohbetlere çağrılmak için ankesörlü telefondan arandım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:38 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'deki kripto yapılanması kapsamında hakkında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tutuksuz sanık Murat A: - "Sabit hatlı ankesörlü telefonlardan sohbetlere çağrılmak için arandım"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, 11'i tutuklu 20 sanık ile avukatları katıldı.

İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan tutuksuz sanık Murat A. savunmasında, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Daha önce emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladığını dile getiren Murat A, açığa alınmadan önce Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığını belirtti.

İddianamede yer alan ankesörlü aranma suçlamasını kabul eden Murat A, "Sabit hatlı ankesörlü telefonlardan sohbetlere çağrılmak için arandım. Mustafa B. ve Süleyman A. tarafından aranıyor, sohbetlere davet ediliyordum. Beni ilk kez Mustafa B. aradı ve sohbetlere davet etti. Ben de ona sohbetlere gelebileceğimi söyledim. Sohbetleri bazen Mustafa B'nin evinde, bazen de kendi evimde yapıyorduk. O bana Fetullah Gülen'in kitaplarını veriyordu, beraber okuyorduk. Kitapların yanı sıra Gülen'e ait kasetler de izliyorduk. Ben bunların böyle bir örgüt olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Beratimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çağlayan Adliyesi'nden duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuksuz sanık Yunus K. ise etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.

Savcılık ve emniyetteki ifadelerini tekrarladığını aktaran Yunus K, "Beni ankesörlü telefondan kim aradı bilmiyorum. Benim bu örgütle uzaktan yakından ilgim yoktur. Ben Hayrabolu ilçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyordum. Şu an da açıktayım. Bu örgüt içerisinde asla yer almadım. Sohbetlere katılmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beratimi talep ediyorum" diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ Kripto Tekirdağ

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